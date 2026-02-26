Indecopi anuncia el RETIRO del mercado de batería portátil de reconocida marca por riesgo de incendio

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Indecopi informó que se ha dispuesto el retiro del mercado de un equipo electrónico portátil debido a un defecto en su batería interna que podría provocar sobrecalentamiento y, en consecuencia, riesgo de incendio. La medida busca proteger a los consumidores y evitar posibles lesiones o daños materiales.

Se trata del UPS portátil Forza, modelo DC 350USBP, fabricado por Forza Power Technologies, LLC.. Este dispositivo fue presentado en el mercado como una solución práctica para mantener encendidos equipos electrónicos en caso de cortes de energía, ofreciendo respaldo inmediato para computadoras, routers y otros aparatos de uso cotidiano.

Sin embargo, el defecto detectado en la batería interna convirtió esas ventajas en un riesgo, obligando a la empresa a retirar voluntariamente 634 unidades correspondientes a los lotes INC250077, INC250335 e INC250527.

Riesgo identificado

El problema radica en que la batería interna puede sobrecalentarse durante su uso. De ocurrir, existe la posibilidad de incendio, lesiones a los consumidores y daños materiales. Por ello, el proveedor solicitó a los usuarios que adquirieron el producto, suspender de inmediato su uso y comunicarse al correo [email protected] para recibir indicaciones sobre el proceso de reembolso.

Beneficios que se convirtieron en advertencia

El modelo DC 350USBP fue promocionado como una alternativa compacta y eficiente para quienes necesitaban respaldo energético portátil. Su capacidad de mantener dispositivos encendidos durante cortes eléctricos lo convirtió en un producto atractivo para hogares y oficinas.

Sin embargo, el mismo sistema que debía garantizar seguridad y continuidad, terminó siendo el origen de la alerta, al detectarse que el sobrecalentamiento podía poner en riesgo a los usuarios.

Sistema de alertas de consumo

El Indecopi recordó que los consumidores pueden reportar productos peligrosos a través del Sistema de Alertas de Consumo, una herramienta que difunde información sobre artículos que representan riesgos no previstos para la seguridad o la salud. La información difundida proviene de los proveedores y autoridades sectoriales competentes, y busca garantizar transparencia y protección ciudadana.

El retiro de este producto evidencia la importancia de los sistemas de alerta temprana y la responsabilidad de las empresas frente a defectos que pueden comprometer la seguridad de los consumidores. Aunque el producto ofrecía beneficios claros en un mercado donde la continuidad energética es cada vez más valorada, el defecto en la batería interna convirtió esas ventajas en un riesgo inaceptable.

La decisión de retirar las unidades y ofrecer reembolso es un paso necesario para preservar la confianza del consumidor y evitar incidentes mayores. Al mismo tiempo, el caso refuerza la necesidad de que los usuarios estén atentos a las alertas oficiales y actúen de inmediato ante cualquier advertencia de seguridad.