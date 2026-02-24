Matrícula Digital 2026: ¿Qué hacer si tu hijo no consiguió vacante? LINK del trámite

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que los padres de familia tienen una oportunidad más si sus hijos no lograron alcanzar una vacante en colegio público en la primera etapa. Conoce aquí los detalles del trámite para la nueva solicitud.

Año escolar 2026: Matrícula digital

A pocos días de dar inicio al mes de marzo, miles de niños en el país se preparan para empezar el nuevo año escolar. En ese marco, los padres de familia han comenzado a verificar en el portal oficial del Minedu si es que sus hijos lograron alcanzar un cupo en la institución educativa de su preferencia, ya que el proceso estuvo en marcha del 19 al 28 de enero de 2026.

Miles de padres registraron sus solicitudes para inscribir a los menores en los colegios públicos por medio de la plataforma virtual habilitada para la matrícula. Sin embargo, no todos lograron alcanzar una vacante, por lo que vuelve a surgir la incertidumbre: ¿qué hacer si no lograron matricularlos? Pues bien, no te preocupes, ya que aún tienes una oportunidad.

El Minedu indicó que aún hay chance de inscribir a tu niño o adolescente para el inicio del año regular de estudios tras la etapa complementaria que se dio inicio desde el lunes 23 de febrero hasta el 27 de febrero en Lima Metropolitana, mientras que en regiones focalizadas solo estará disponible hasta el 23 de ese mismo mes.

Pasos a seguir para conseguir vacante

Minedu habilitó la fase complementaria de matrícula digital 2026 para quienes no alcanzaron vacantes en colegios. El proceso es totalmente gratuito y se realiza a través de la plataforma oficial que el Ministerio de Educación ha dispuesto para este trámite. Para no perder esta oportunidad, solo debes seguir estos siguientes pasos; toma nota:

Registro de usuario: Ingresa al LINK matriculadigital.pe . El padre de familia o apoderado debe crear una cuenta usando su DNI o carné de extranjería.

Ingresa al LINK . El padre de familia o apoderado debe crear una cuenta usando su DNI o carné de extranjería. Datos del estudiante: Completa la ficha solicitada con la información del menor y el grado correspondiente (inicial, primaria o secundaria).

Completa la ficha solicitada con la información del menor y el grado correspondiente (inicial, primaria o secundaria). Selecciona hasta tres opciones de instituciones educativas.

de instituciones educativas. Sube las fotos o archivos PDF legibles del DNI del menor y del solicitante.

Luego de este proceso, espera los resultados de tu inscripción, los cuales serán en los siguientes días. Para saber si alcanzaste una vacante, ve al apartado de 'Matrícula 2026', revisa tu perfil y busca la carpeta "Mis solicitudes registradas" donde verás todas las solicitudes que realizaste a las instituciones educativas. Finalmente, haz clic en ingresar y revisa la columna de estado para conocer en qué situación se encuentra cada solicitud.

Fase complementaria del Minedu: Vacantes disponibles

En caso de que haya presentado dificultades técnicas para hacer el trámite virtual, el Minedu permite que pueda acercarse al colegio de su interés a realizar las consultas respectivas de forma personal.

Además, la institución del Gobierno ha brindado un ENLACE para verificar cuántas vacantes quedan disponibles en la fase complementaria para alcanzar un cupo en el colegio de preferencia de tu hijo.

Así que si tu hijo no alcanzó vacante, no te preocupes, el Minedu activó la fase complementaria de inscripción de la Matrícula Digital 2026: conoce los plazos para postular a colegios públicos.