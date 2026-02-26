¿Por qué le quitaron el chaleco de detenido a Adrián Villar?: El detalle en su detención que desató sospechas

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La detención preliminar de Adrián Villar no solo marcó un giro en la investigación por la muerte de Lizeth Marzano Noguera, sino que dejó una imagen que rápidamente encendió el debate en redes sociales y programas de televisión: el chaleco de detenido que llevaba puesto al momento de ser esposado desapareció antes de que saliera del inmueble.

La intervención se realizó en Miraflores bajo una orden de detención preliminar por 72 horas. En los primeros minutos del operativo, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) colocaron a Villar el chaleco distintivo que se usa para identificar a una persona bajo custodia. Este elemento suele emplearse en diligencias para dejar constancia visual de la condición legal del intervenido.

Sin embargo, cuando fue trasladado hacia el vehículo policial mientras salía del edificio donde reside junto a su madre, el chaleco ya no formaba parte de su vestimenta.

Un detalle que encendió la polémica

Las imágenes difundidas en medios mostraron claramente dos momentos distintos: primero, Villar con el chaleco puesto dentro de la vivienda; luego, saliendo sin él. Este cambio fue suficiente para que surgieran cuestionamientos sobre si el procedimiento se aplicó de forma regular.

Algunos comentaristas señalaron que el chaleco normalmente permanece durante todo el proceso de traslado. Otros indicaron que no existe una regla estricta que obligue a mantenerlo puesto en cada etapa, y que su uso puede variar según decisiones operativas.

Lo cierto es que la escena generó suspicacias en un caso que ya estaba bajo fuerte presión mediática. En contextos de alta exposición pública, cualquier detalle se analiza con lupa. Y esta vez, el foco estuvo en una prenda que, aunque sencilla, simboliza el acto formal de la detención.

@latinanoticias 🚨Adrián Villar fue trasladado sin chaleco de detenido. Un detalle que no pasó desapercibido: durante su traslado, Adrián Villar no portaba el chaleco de detenido. Este hecho ha generado comentarios y cuestionamientos sobre los protocolos aplicados. ♬ sonido original - Latina Noticias

Procedimiento válido, pero bajo observación

Hasta el momento, no se ha informado de ninguna irregularidad formal en la captura. Sin embargo, en redes sociales usuarios mostraron su disconformidad por el "trato amical" que le de da a Villar por parte de la Policía; desde los pequeños manotazos en el hombro, o sentarse a charlar e impedir ser grabados. La orden judicial se ejecutó, Villar fue esposado y trasladado a las instalaciones correspondiente para las diligencias de ley, incluyendo exámenes y toma de declaraciones.

Desde el punto de vista legal, el retiro del chaleco no invalida la detención. No obstante, el episodio abrió un debate sobre transparencia y trato igualitario en procedimientos policiales, especialmente en casos que involucran figuras conocidas o familias con exposición pública.

En medio de la investigación por presunto homicidio culposo y omisión de socorro, el detalle del chaleco se convirtió en un símbolo de las dudas que rodean el caso. Más allá de la prenda, lo que muchos exigen es claridad total en cada paso del proceso.