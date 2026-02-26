Francesca Montenegro anunció el fin de su relación con Adrián Villar tras escándalo por muerte de Lizeth Marzano

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La influencer Francesca Montenegro confirmó que su relación sentimental con Adrián Villar llegó a su fin en medio de la investigación por el trágico atropello que costó la vida de la atleta Lizeth Marzano Noguera en San Isidro. Con un mensaje claro, la joven creadora de contenido explicó que tomó distancia total tras el escándalo que ha dominado la agenda mediática en los últimos días.

Montenegro, conocida por su presencia en redes sociales y colaboraciones con marcas, puso énfasis en que la relación con Villar terminó antes de lo que muchos medios han reportado y que su vida afectiva no puede seguir ligada a un caso judicial tan delicado.

Según sus declaraciones recientes, ella aseguró que al enterarse de los hechos y de la acusación contra Villar —por presunto homicidio culposo y omisión de socorro— lo primero que hizo fue exigirle que se entregara a las autoridades. Sin embargo, también dejó claro que nunca estuvo con él durante el accidente, ni participó en el hecho que terminó con la vida de la deportista.

Además, Montenegro explicó que desde el primero momento ha intentado separar su carrera y su persona del proceso legal que enfrenta Villar, y que su enfoque está en seguir con su trabajo, su familia y recuperar la tranquilidad que perdió con el revuelo mediático.

Repercusiones y consecuencias mediáticas

El impacto del caso no solo ha estado en el ámbito judicial, sino también en su carrera como influencer. Varias empresas con las que Francesca tenía acuerdos comerciales decidieron cancelar contratos tras la difusión de imágenes en las que ella aparece en momentos posteriores al accidente, aunque no exista evidencia de que estuviera involucrada directamente en el suceso. En efecto inmediato golpeó su imagen pública y generó una ola de críticas y comentarios en redes sociales.

Montenegro aseguró que entiende la atención que ha recibido el caso, pero que también se sintió afectada por los juicios o interpretaciones que no se ajustan a la realidad de los hechos. Por ello, enfatizó que su postura siempre fue pedir que se aclare la verdad y que las autoridades actúen conforme a la ley.

En sus redes sociales, la influencer ha optado por eliminar publicaciones antiguas en las que aparecía con Villar, lo que, según ella, forma parte de un proceso personal y de distanciamiento definitivo.

¿Qué sigue para Francesca?

La joven también señaló que enfocará su energía en retomar sus proyectos, fortalecer vínculos personales y no permitir que este episodio marque su futuro profesional. Aunque ha recibido apoyo de seguidores y personas cercanas, Francesca dijo que aún es un momento de reflexión y reconstrucción personal.

Sobre la relación, reiteró que no busca conflictos ni confrontaciones, solo que se respete su decisión de concluir una etapa que, según afirma, terminó antes de que el caso tomara notoriedad pública.