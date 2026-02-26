¡Atención! Antiguo Jorge Chávez se transformará en centro de negocios y terminal para vuelos privados

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Economía

El antiguo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez iniciará una nueva etapa con la implementación de un centro de negocios y un terminal especializado para vuelos privados, como parte del proceso de reconversión de la infraestructura aeroportuaria tras la puesta en marcha del moderno terminal principal.

La iniciativa busca aprovechar el espacio existente y ampliar la oferta de servicios vinculados a la aviación ejecutiva y corporativa. De acuerdo con lo informado por Paola Loayza, gerente de negocios Real Estate y Cargo de LAP.

La propuesta contempla la instalación de un FBO (Fixed Base Operator), concepto que define a terminales privados diseñados para atender aeronaves ejecutivas, corporativas y particulares.

"Estamos analizando una serie de alternativas para asegurar un mejor uso del antiguo terminal aéreo y aprovechar su infraestructura", manifestó.

Este tipo de instalaciones se caracteriza por ofrecer servicios diferenciados que priorizan rapidez, privacidad y comodidad para los usuarios, en contraste con el funcionamiento masivo de los aeropuertos comerciales.

Se implementará en un espacio de 2,000 metros cuadrados. Entre los servicios previstos se incluyen salas VIP, handling (asistencia en tierra), gestión de trámites aduaneros, abastecimiento de combustible y un área para un hangar (cobertizo o nave de grandes dimensiones diseñado para albergar, proteger y mantener aeronaves).

¿Cuándo empezará a implementarse?

El desarrollo del proyecto demandará una inversión estimada de 10 millones de dólares y, según lo adelantado, en los primeros días de marzo se anunciarán detalles sobre el proceso y las negociaciones necesarias para su ejecución.

Se busca que el terminal especializado se encuentre operativo en el corto plazo, complementando la operación del nuevo aeropuerto sin interferir con el flujo de pasajeros comerciales.

"El objetivo es tener el terminal de FBO operativo próximamente", agregó Paola Loayza.

Cabe aclarar que, un FBO (Fixed Base Operator) es un terminal privado y especializado dentro de un aeropuerto, diseñado para la aviación ejecutiva, corporativa y privada.

También se evalúan alternativas para utilizar otras áreas del recinto, como la habilitación de almacenes logísticos ante la demanda existente en la región Callao y la posibilidad de instalar espacios para eventos corporativos o convenciones, además de centros comerciales, puesto que al frente se encuentra la estación del Metro, lo cual hace más atractiva la zona.

"Es, definitivamente, un punto estratégico puesto que al frente tendremos la estación del Metro, lo cual hace más atractiva la zona", expresó la gerente.

Con esta propuesta, el antiguo Jorge Chávez se proyecta como un activo estratégico dentro del sistema aeroportuario nacional, reutilizando su infraestructura para actividades complementarias que fortalezcan la competitividad de Lima.