RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Economía
Posible riesgo económico

¡Importante! Niño Costero podría generar pérdidas millonarias diariamente en siete regiones del país

Este fenómeno climático, de intensidad débil a moderada, podría provocar perdidas en regiones clave como Tumbes, Piura y La Libertad, que juntas concentran una parte importante del PBI y del empleo formal.

Niño Costero podría generar pérdidas millonarias
Niño Costero podría generar pérdidas millonarias Composición Exitosa

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Economía / Actualizado al 25/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño Costero se manifieste con intensidad débil o moderada, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima estimó que las pérdidas económicas potenciales podrían superar los S/ 291 millones diarios en siete regiones del país.

Las regiones identificadas en este escenario son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua, que en conjunto representan el 23,3 % del producto bruto interno (PBI) nacional y generan el 27,5 % del empleo formal privado en el país. Sin incluir a Lima Metropolitana, la participación de estas regiones en el empleo formal se eleva a 60,5 %, lo que destaca su peso estratégico para la economía peruana.

Sectores con mayor afectación:

Según el análisis, el impacto del fenómeno climático se concentraría principalmente en los sectores de manufactura, agropecuario, comercio y transporte que en estas regiones explican una parte significativa de la producción nacional.

En cuanto a los sectores que podrían registrar mayores impactos, el análisis del IEDEP señala que la manufactura lidera las posibles pérdidas, con estimaciones de hasta S/ 111,8 millones por día, siendo las regiones de Piura (S/ 27,5 millones), Ica (S/ 24,6 millones) y Moquegua (S/ 20,3 millones) las más afectadas.

Tumbes: Rescatan a cuatro niños atrapados por crecida del río Zarumilla ante intensas lluvias
Lee también

Tumbes: Rescatan a cuatro niños atrapados por crecida del río Zarumilla ante intensas lluvias

El sector agropecuario también estaría expuesto, con pérdidas que podrían llegar a S/ 64,2 millones diarios, principalmente en La Libertad (S/ 18,6 millones) e Ica (S/ 14,2 millones), donde la continuidad productiva y la logística son factores críticos para la cadena productiva.

Por su parte, el comercio podría experimentar pérdidas estimadas en S/ 74,9 millones diarios, con mayor presión en Arequipa (S/ 16,8 millones) y Piura (S/ 16,7 millones), mientras que el transporte vería afectaciones por daños en infraestructura vial, carreteras y puentes, que podrían generar pérdidas de hasta S/ 40,4 millones diarios en regiones como La Libertad, Ica y Arequipa.

Riesgos en comercio exterior:

La actividad exportadora enfrentaría riesgos relevantes, el mayor riesgo económico se concentra en la pesca tradicional, principalmente vinculada a la anchoveta, base de la harina y aceite de pescado.

Chiclayo en emergencia: Techo de hospital COLAPSA por intensas lluvias e inundaciones
Lee también

Chiclayo en emergencia: Techo de hospital COLAPSA por intensas lluvias e inundaciones

Respecto a productos hidrobiológicos (como la pota, calamar y conservas), el impacto sería mixto, es decir, que algunas especies podrían redistribuirse y sostener capturas, mientras que recursos costeros más vulnerables podrían verse afectados por cambios en la temperatura y descargas fluviales.

Un posible fenómeno de El Niño Costero, aunque de intensidad moderada, podría generar pérdidas económicas significativas en regiones con alta participación en el PBI y el empleo formal, subrayando la urgencia de estrategias de prevención y respuesta para contener sus efectos.

Río Rímac reporta un aumento en su caudal: Alerta naranja se mantiene en Lima
Lee también

Río Rímac reporta un aumento en su caudal: Alerta naranja se mantiene en Lima

Temas relacionados fenómeno mayor perdidas regiones sector

Siga leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA