¡Importante! Niño Costero podría generar pérdidas millonarias diariamente en siete regiones del país

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño Costero se manifieste con intensidad débil o moderada, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima estimó que las pérdidas económicas potenciales podrían superar los S/ 291 millones diarios en siete regiones del país.

Las regiones identificadas en este escenario son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua, que en conjunto representan el 23,3 % del producto bruto interno (PBI) nacional y generan el 27,5 % del empleo formal privado en el país. Sin incluir a Lima Metropolitana, la participación de estas regiones en el empleo formal se eleva a 60,5 %, lo que destaca su peso estratégico para la economía peruana.

Sectores con mayor afectación:

Según el análisis, el impacto del fenómeno climático se concentraría principalmente en los sectores de manufactura, agropecuario, comercio y transporte que en estas regiones explican una parte significativa de la producción nacional.

En cuanto a los sectores que podrían registrar mayores impactos, el análisis del IEDEP señala que la manufactura lidera las posibles pérdidas, con estimaciones de hasta S/ 111,8 millones por día, siendo las regiones de Piura (S/ 27,5 millones), Ica (S/ 24,6 millones) y Moquegua (S/ 20,3 millones) las más afectadas.

El sector agropecuario también estaría expuesto, con pérdidas que podrían llegar a S/ 64,2 millones diarios, principalmente en La Libertad (S/ 18,6 millones) e Ica (S/ 14,2 millones), donde la continuidad productiva y la logística son factores críticos para la cadena productiva.

Por su parte, el comercio podría experimentar pérdidas estimadas en S/ 74,9 millones diarios, con mayor presión en Arequipa (S/ 16,8 millones) y Piura (S/ 16,7 millones), mientras que el transporte vería afectaciones por daños en infraestructura vial, carreteras y puentes, que podrían generar pérdidas de hasta S/ 40,4 millones diarios en regiones como La Libertad, Ica y Arequipa.

Riesgos en comercio exterior:

La actividad exportadora enfrentaría riesgos relevantes, el mayor riesgo económico se concentra en la pesca tradicional, principalmente vinculada a la anchoveta, base de la harina y aceite de pescado.

Respecto a productos hidrobiológicos (como la pota, calamar y conservas), el impacto sería mixto, es decir, que algunas especies podrían redistribuirse y sostener capturas, mientras que recursos costeros más vulnerables podrían verse afectados por cambios en la temperatura y descargas fluviales.

Un posible fenómeno de El Niño Costero, aunque de intensidad moderada, podría generar pérdidas económicas significativas en regiones con alta participación en el PBI y el empleo formal, subrayando la urgencia de estrategias de prevención y respuesta para contener sus efectos.