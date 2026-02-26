26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Se agrava la situación de Adrián Villar? Una inesperada revelación se realizó en el marco de las investigaciones contra el joven por el atropello y muerte de Lizeth Marzano, lo que podría dar un nuevo giro al caso.

Caso Lizeth Marzano: Adrián Villar fue detenido

En la madrugada de este jueves 26 de febrero, el joven Adrián Villar fue detenido preliminarmente por 72 horas por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). Su intervención y captura se produjo luego de que el Poder Judicial aprobara el pedido del Ministerio Público, tras la difusión de videos que lo vinculan con hechos ocurridos horas después del atropello de Lizeth Marzano, quien perdió la vida en la noche del martes 17 de este mes.

Como se recuerda, Andrés Villar contaba con impedimento de salida del país; sin embargo, su situación legal se agravaría, ya que con las imágenes visualizadas en distintos medios de comunicación se desmentiría el principal argumento de su defensa, de que tras el accidente habría estado en estado de shock en una clínica y se realizó un dosaje etílico.

Pues bien, ante la prensa, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, sostuvo que "el único lugar para pasar la prueba es en la Policía Nacional de Perú, y cuando un ciudadano se niega a pasarlo, se reputa, o sea, se presume que es positivo el resultado, además de otro delito de violencia".

¿Qué hizo Adrián Villar tras el accidente?

Pero esa no sería la única revelación en el marco de las diligencias contra Adrián Villar, ya que, previamente a su detención preliminar, Arriola sostuvo en entrevista con un programa de Panamericana que, tras un monitoreo al joven de 21 años, se descubrió que abandonó Lima el 21 de febrero alrededor de las 5:00 a.m., a solo cuatro días de la tragedia que dejó en luto a la familia de Lizeth Marzano.

"A este sujeto lo hemos seguido. Se estaba yendo de viaje; se fue de viaje a Cajamarca. Tenemos las imágenes. (...) Se va el 21 a las cinco de la mañana, nosotros lo hemos estado mirando. (...) El 20 se pidió la medida limitativa de derecho de detención preliminar (que en ese momento no fue concedida)", expresó la máxima autoridad policial en 'Combutters'.

Investigarán a policías que no detuvieron a Adrián Villar

Este jueves, el comandante general PNP, Óscar Arriola, se refirió a los efectivos policiales que ingresaron al edificio de Franchesca Montenegro, ahora expareja de Adrián Villar, y que, pese a estar en el periodo de flagrancia, no capturan al conductor que le arrebató la vida a Lizeth Marzano.

"¿Ingresaron a la casa o no ingresaron a la casa? ¿Conversaron con el conserje, solamente con el conserje? ¿Cuántos minutos? Donde están las cámaras, por eso que tiene que hacerse una investigación prolija, como correcta y justa y si hay algo en lo que tengan que ver [los agentes], tengan la plena seguridad, conforme han sido los lineamientos del comando, de poner mano absolutamente dura", señaló.

Es así como el comandante general de la Policía Nacional del Perú reveló que se mantuvo una vigilancia permanente sobre los desplazamientos de Adrián Villar, lo que permitió detectar que cuatro días después de la muerte de Lizeth Marzano, viajó a Cajamarca. Inesperado dato dado a conocer momentos previos a la detención preliminar.