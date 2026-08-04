España desaconseja a sus ciudadanos evitar sobrevuelos en las Líneas de Nasca tras fatal accidente

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno de España modificó sus recomendaciones oficiales para quienes viajan a Perú y pidió expresamente a sus ciudadanos abstenerse de realizar sobrevuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos turísticos del país, tras el accidente de una avioneta que dejó 13 víctimas mortales.

La advertencia fue incorporada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España en su portal oficial de recomendaciones de viaje para Perú.

"Se desaconsejan los sobrevuelos de las Líneas de Nazca, al considerar que las aeronaves empleadas para este servicio turístico no cumplen con estándares de mantenimiento y seguridad equivalentes a los exigidos en España", se señala en el documento, actualizado al 3 de agosto de 2026.

España endurece sus recomendaciones de viaje

La medida fue adoptada apenas unos días después del accidente registrado el 1 de agosto, cuando una avioneta turística que realizaba el recorrido aéreo sobre los geoglifos se estrelló en Nasca.

Entre los fallecidos figuran once turistas europeos (incluidos dos ciudadanos españoles), además del piloto y una guía turística peruanos. Las autoridades peruanas mantienen abierta la investigación para determinar las causas del siniestro.

La actualización del Gobierno español no implica una prohibición para viajar al Perú, pero sí constituye una advertencia oficial dirigida a sus ciudadanos para evitar una actividad específica considerada de riesgo.

En el apartado correspondiente a la seguridad durante el viaje, las autoridades españolas recomiendan no contratar sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca debido a las condiciones de seguridad de las aeronaves utilizadas para estos recorridos turísticos

El Consulado y la Embajada de España también vienen brindando asistencia a los familiares de las víctimas, mientras continúan las coordinaciones con las autoridades peruanas para los procedimientos correspondientes.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el director ejecutivo de Proturismo, Tito Alegría, advirtió que la tragedia aérea en Nasca ha generado un fuerte impacto en el turismo internacional. Según explicó, el accidente ha provocado una ola de cancelaciones de reservas... pic.twitter.com/UluFqpvFHm — Exitosa Noticias (@exitosape) August 4, 2026

Investigación y medidas tras el accidente

Tras darse a conocer el accidente aéreo ocurrido en Nasca, en el que perdieron la vida 13 personas, entre ellas ciudadanos peruanos y extranjeros de nacionalidad italiana, española y alemana, las autoridades nacionales vienen realizando las pesquisas correspondientes. En ese marco, el MTC ha convocado a los organismos competentes de los países de origen de las víctimas y otros más para que participen en las investigaciones del caso.

☝🏻 #MTC convocó a organismos de investigación de Italia 🇮🇹 , España 🇪🇸 y Alemania 🇩🇪 para integrarse a las investigaciones del accidente aéreo en Nasca.



👉🏻 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informa que la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA),... pic.twitter.com/wCMangvCSG — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) August 4, 2026

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la investigación técnica del accidente aéreo ocurrido en la provincia de Nasca continúa avanzando con la participación de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), entidad que ha iniciado las coordinaciones internacionales establecidas en los protocolos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Como parte del procedimiento, la CIAA cursó las notificaciones correspondientes a las autoridades de investigación de accidentes de Estados Unidos, Italia, España, Canadá y Alemania, con el objetivo de que estos países evalúen la designación de representantes acreditados que puedan participar en el proceso de investigación.

La decisión del Gobierno español de desaconsejar los sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca evidencia el impacto internacional que ha tenido la tragedia aérea ocurrida en Perú. Mientras las investigaciones buscan establecer las causas del accidente y las autoridades revisan las condiciones de seguridad del servicio, la advertencia refleja la preocupación por garantizar la protección de los turistas que visitan uno de los destinos arqueológicos más emblemáticos del país