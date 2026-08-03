Influencer IMPACTA con relato de su experiencia en avioneta turística de Nasca que se estrelló y dejó 13 muertos

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de una tragedia suscitada el último fin de semana en Nasca, en la región, en la que una avioneta turística se estrelló acabando con la vida de 13 personas, un influencer de nacionalidad española impactó con un relato acerca de su experiencia a bordo de dicha aeronave.

El creador de contenidos Antonio López recurrió a sus redes sociales para relatar cómo vivió junto a sus padres el momento en el que viajó en el mismo medio de transporte aáreo que se estrelló la tarde del sábado, 1 de agosto, cuando partió del aeropuerto de Pisco con rumbo a visitar las Líneas de Nasca y que tras una fuerte colisión dejó un total de 13 víctimas mortales.

El español utilizó sus redes sociales para dar a conocer su testimonio el cual ocasionó diversas reacciones como la consternación la cual a su vez ha dejado interrogantes acerca de la seguridad que está presente en este tipo de recorridos.

Cabe señalar que sus expresiones se enmarcan en medio de las diligencias que han iniciado las autoridades para determinar cuáles serían las causas de esta tragedia que provocó el fallecimiento de 11 turistas de nacionalidad extranjera así como un piloto y copiloto de nacionalidad peruana.

López sostuvo que decidió visitar la Nasaca junto a sus seres queridos debido a que tenían un gran interés por la cultura del Perú. Pero el tener conocimiento acerca de lo ocurrido con la avioneta en la que semanas atrás viajaba ha generado en él un impacto profundamente fuerte.

"Lo primero, la noticia ha sido muy trágica para mí. Nada más enterarme de la noticia, se me aceleró el cuerpo porque es algo que sabes que podías haber sido tú y además con tus padres", manifestó a través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok.

@nasca.informa 🔴 TURISTA ESPAÑOL DA TESTIMONIO QUE SE SALVO DE IR EN AVIONETA QUE SE ESTRELLÓ EN NASCA ♬ sonido original - Nasca Informa

Cuerpos de piloto y copiloto fallecidos serán entregados a sus familiares

En el transcurso de este 3 de agosto, se realizará la entrega de los cuerpos del piloto Américo Alejandro Salazar Cuéllar, de 44 años, y la copiloto Irenka del Carpio Guanilo, de 31 años, quienes murieron junto a los 11 turistas que iban a borde la avioneta que se estrelló e incendió en Nasca.

En síntesis, luego de suscitarse una tragedia tras la colisión y posterior incendio de una avioneta turística que provocó la muerted e 13 personas, un influencer español impactó con la narración de su experiencia al abordar dicha aeronave en compañía de sus padres y se vio totalmente afectado por lo sucedido el último fin de semana.