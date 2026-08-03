Investigan a extranjeros captados jugando fútbol dentro del Complejo Arqueológico de Chinchero

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva controversia pone en evidencia la falta de respeto de algunos visitantes hacia el patrimonio histórico y cultural del país. Esta vez, el escenario fue el Parque Arqueológico de Chinchero, ubicado en la provincia de Urubamba, Cusco, donde un grupo de turistas fue registrado utilizando una de las explanadas y andenes del complejo para improvisar un partido de fútbol.

El hecho ha provocado profunda preocupación a la comunidad y a las autoridades del sector turismo, al tratarse de un recinto intangible protegido que alberga estructuras y terrazas de origen incaico.

Solicitud de informe e investigación a la DDC Cusco

Ante la gravedad de las imágenes difundidas, la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (GERCETUR) del Gobierno Regional del Cusco intervino de oficio exigiendo explicaciones a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco.

Las autoridades de la GERCETUR han solicitado un informe técnico y operativo detallado para esclarecer cómo el grupo de personas logró ingresar con balones al sitio y desarrollar la actividad deportiva sin que el personal de control y vigilancia apostado en el lugar lo impidiera de forma inmediata. Asimismo, la investigación busca determinar las responsabilidades del personal a cargo de la custodia.

TURISTAS JUEGAN EN ZONA ARQUEOLÓGICA|| Ciudadanos captaron a tres turistas extranjeros jugando un partido de fulbito junto a n1ños de la zona dentro de un espacio que formó parte de uno de los palacios de Túpac Inca Yupanqui, en el parque arqueológico de Chinchero, en la... pic.twitter.com/fknOLTaddp — N60 Noticias (@N60Noticias) August 4, 2026

El severo marco legal y las sanciones en juego

La legislación peruana es sumamente estricta respecto al uso y preservación de los bienes culturales. De acuerdo con la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 28296), los recintos arqueológicos están destinados exclusivamente a la visita turística guiada, la investigación y la conservación, quedando rotundamente prohibida cualquier actividad recreativa, deportiva o no autorizada.

Quienes incurran en este tipo de infracciones dentro de zonas protegidas se exponen a dos vías de sanción:

Vía Administrativa (Ministerio de Cultura): Imposición de multas económicas acumulativas —que pueden alcanzar decenas de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)—, además del desalojo inmediato del lugar y la inhabilitación del ingreso a sitios patrimoniales.

Imposición de multas económicas acumulativas —que pueden alcanzar decenas de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)—, además del desalojo inmediato del lugar y la inhabilitación del ingreso a sitios patrimoniales. Vía Penal (Código Penal Peruano): Si los peritajes técnicos de la DDC determinan que la actividad provocó desgastes, desprendimientos, alteración o cualquier tipo de daño físico a las estructuras o andenes incaicos, los responsables pueden ser procesados por delitos contra el patrimonio cultural, los cuales contemplan penas privativas de la libertad de tres a seis años de cárcel.

Complejo Arqueológico de Chinchero

Este episodio en el Parque Arqueológico de Chinchero vuelve a encender las alarmas sobre los protocolos de seguridad y el comportamiento del turismo en la región imperial.

En tanto avanzan las investigaciones para sancionar a los involucrados y deslindar responsabilidades en el control de acceso, las autoridades locales han reiterado el llamado a agencias y guías de turismo para fiscalizar la conducta de los visitantes y garantizar la máxima protección de la herencia inca.