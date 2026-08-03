Accidente aéreo en Nasca: Ministerio Público realiza pruebas de ADN para confirmar identidad de las 13 víctimas

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las autoridades continúan con las investigaciones tras el accidente aéreo en Nasca que dejó 13 personas fallecidas. El Ministerio Público inició una serie de pericias forenses para lograr la confirmación científica de las identidades, mediante análisis genéticos y otros procedimientos especializados realizados por equipos médicos legales.

Ministerio Público desarrolla pericias para identificar a las víctimas

Según la Fiscalía, especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses trabajan en la identificación de las personas fallecidas tras la caída e incendio de la avioneta turística registrada en Nasca. Las labores incluyen la evaluación de los restos encontrados y la recopilación de información necesaria para confirmar cada identidad.

Los peritos realizaron procedimientos técnicos debido a las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos después del accidente. Para ello, se efectuó la extracción de muestras óseas destinadas a pruebas de ADN, las cuales serán comparadas con información genética proporcionada por los familiares de las víctimas.

🚨 #LoÚltimo | El Ministerio Público, a través de un equipo multidisciplinario del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), logró la individualización e identificación forense preliminar de las 13 víctimas del accidente aéreo ocurrido durante el sobrevuelo de una... pic.twitter.com/0qgoLezSOm — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 3, 2026

Además de los análisis genéticos, los especialistas consideran otros elementos de identificación, como características físicas, registros disponibles y evaluaciones complementarias. Estos procedimientos buscan establecer una confirmación oficial antes de avanzar con la entrega de los restos a los familiares de las personas fallecidas.

Este trabajo forense requiere una serie de etapas técnicas para garantizar la correcta identificación de cada víctima. La institución informó que las diligencias se desarrollan con la participación de profesionales especializados en medicina legal y áreas relacionadas con investigación científica.

Víctimas extranjeras serán identificadas para continuar trámites

Entre las personas fallecidas se encuentran 11 turistas extranjeros y dos integrantes de la tripulación de la aeronave. La confirmación de sus identidades permitirá continuar con los trámites correspondientes junto a sus familias y las autoridades diplomáticas de los países involucrados.

Las muestras genéticas serán procesadas por la Unidad Médico Legal de Ayacucho, mientras que las acciones son coordinadas por la División Médico Legal de Ica. Estas instituciones participan en las diligencias para obtener resultados que permitan cerrar la etapa de identificación.

El accidente ocurrió cuando una avioneta turística que realizaba un sobrevuelo por las Líneas de Nasca cayó en una zona cercana al aeródromo de la ciudad. Tras el impacto, la aeronave se incendió y los equipos de emergencia acudieron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento de todos los ocupantes.

La investigación sobre las causas del accidente continúa a cargo de las autoridades aeronáuticas correspondientes. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene las pericias forenses, las pruebas de ADN y los procedimientos de identificación de las víctimas del accidente aéreo en Nasca.