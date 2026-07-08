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Tío Fritz y Niño Viejo podrían estar bajo la lupa por millonarias apuestas en 'pichangas' tras ataques extorsivos

El Tío Fritz y Niño Viejo podrían ser investigados por las millonarias apuestas que exhibían en sus 'pichangas', mientras crecen las dudas sobre el origen del dinero mostrado en redes sociales.

Tío Fritz y Niño Viejo podrían ser investigados por 'pichangas millonarias'
Tío Fritz y Niño Viejo podrían ser investigados por 'pichangas millonarias' (Composición Exitosa)

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/07/2026

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Los encuentros deportivos organizados por el Tío Fritz y Niño Viejo podrían convertirse en un nuevo foco de atención para las autoridades, luego de que surgieran cuestionamientos sobre las grandes sumas de dinero que ambos personajes habrían apostado en sus conocidas 'pichangas', mientras el empresario enfrenta una ola de amenazas y ataques contra sus negocios.

Las millonarias apuestas del empresario y el streamer

En diálogo con Magaly Medina, el abogado Jorge Petrozzi señaló que, tras los atentados contra los locales del denominado 'Rey de las Zapatillas', podrían iniciarse revisiones para conocer el origen del dinero que se muestra en estos eventos deportivos. Según explicó, las autoridades tendrían la posibilidad de solicitar información sobre los montos manejados en estas reuniones.

La situación ha generado interés debido a los videos publicados en redes sociales, donde el Tío Fritz y Niño Viejo aparecen exhibiendo grandes cantidades de dinero, vehículos de alta gama y realizando apuestas que alcanzarían cifras elevadas. Estas imágenes despertaron dudas sobre la procedencia de los recursos utilizados durante los encuentros.

"¿Quién va a un partidito llevando 100 mil soles en un maletín y exhibir carros de lujo y de alta gama por show? ¿Es válido? Sí, cada quien hace lo que quiere con su dinero, mientras no sea dinero ilícito, es su problema", expresó el letrado.

En medio de la polémica, el Tío Fritz había señalado que las supuestas apuestas millonarias formaban parte de un espectáculo creado para las redes sociales y que no reflejaban transacciones reales. Sin embargo, las imágenes difundidas han alimentado las sospechas y han llevado a que se planteen posibles investigaciones.

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Además, el contexto en el que surge esta situación incrementa la preocupación, ya que el empresario atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras recibir amenazas extorsivas. En una sola semana, dos de sus locales fueron atacados a balazos, mientras uno de sus integrantes de seguridad resultó gravemente herido.

Tío Fritz teme por su vida

El empresario peruano de 42 años, que se hizo reconocido por su peculiar forma de vender al público mediante redes sociales, reveló que los delincuentes que lo vienen extorsionando pidiendo un monto de dinero bastante alto. 

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"Me gustaría que todo esto realmente pueda acabar. No lo merecemos. Esto es una pesadilla, me gustaría despertar y que termine", expresó en medio de la angustia.

De esta manera, las autoridades podrían analizar no solo los recientes ataques contra los negocios del Tío Fritz, sino también los movimientos económicos vinculados a las apuestas realizadas en sus eventos deportivos. La investigación buscaría determinar si existe alguna irregularidad o si los montos exhibidos corresponden únicamente a una puesta en escena para generar contenido.

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