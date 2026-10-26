Exigen justicia tras denunciar desaparición de bebé en Hospital Carrión: "Eran dos bebés, ellos dicen que solo hubo uno"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una denuncia mantiene en incertidumbre a una familia procedente de Apurímac, luego de que una mujer recibiera a una sola bebé tras someterse a una cesárea en el hospital Daniel Alcides Carrión, pese a que, según sus familiares, durante los controles prenatales se le había confirmado que esperaba gemelas.

Familia asegura que ecografías confirmaron embarazo gemelar

La hermana de la madre, Elizabeth, contó que la mujer permanece preocupada por lo ocurrido, mientras afronta su recuperación posparto y espera conocer qué sucedió con la otra recién nacida.

Aunque reconoció que su hermana se encuentra un poco más estable, indicó que continúa triste y angustiada por la incertidumbre. La familia espera que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y determinar dónde se encuentra la menor que, aseguran, también debió nacer.

"Sí, eran dos bebés. En el hospital, la han atendido al ingresar, eran dos bebés. Ahí está la ecografía, en la historia está registrado todo", manifestó Elizabeth durante la entrevista.

La familiar también precisó que contarían con tres ecografías realizadas durante los controles médicos , además de otra que, según indicó, se habría practicado en el propio hospital. Estos documentos serían fundamentales para esclarecer las circunstancias del parto y contrastar la información proporcionada por los familiares con los registros médicos.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Una familia procedente de Apurímac exige justicia y respuestas tras denunciar la desaparición de una bebé gemela en el hospital Carrión. La hermana de la madre afectada cuestionó la versión del establecimiento de salud y pidió esclarecer lo ocurrido: asegura que esperaban a dos bebés, pero les indicaron que solo hubo uno. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 26, 2026

Hospital habría señalado que solo había una bebé

Elizabeth afirmó que la familia no había recibido una explicación que considerara suficiente por parte del establecimiento de salud. Según su testimonio, la respuesta que habrían obtenido es que únicamente existía una bebé y que la segunda imagen observada durante los controles podría haber sido un reflejo.

"Ellos siempre dicen que hubo uno, que tal vez fue un reflejo, solo eso", sostuvo la mujer al ser consultada sobre las explicaciones que les habrían brindado.

Ante esta situación, la familia pidió que se investigue lo ocurrido y que se revisen las ecografías, la historia clínica y los demás documentos relacionados con el embarazo y la cesárea.

La hermana de la paciente también expresó su preocupación por la situación económica de sus familiares y solicitó que su caso sea atendido con seriedad. "Quiero que se haga justicia. Somos personas humildes. No se aprovechen así", declaró.

La familia de Marielena Zicha exige esclarecer las circunstancias del nacimiento y conocer qué ocurrió con la bebé que asegura haber esperado junto a su hermana gemela. Mientras persisten las dudas, será fundamental que las investigaciones y la revisión de los registros médicos permitan determinar los hechos y ofrecer respuestas a la madre y sus familiares.