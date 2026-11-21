21/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima derrotó por 5-0 a FC Cajamarca en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) y sentenció el descenso del conjunto visitante a la segunda división del fútbol peruano. El equipo blanquiazul amplió la diferencia en el complemento con los ingresos de Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

Ventaja inicial de Alianza Lima y reacciones de FC Cajamarca

El marcador se abrió a los 19 minutos del primer tiempo por intermedio de Luis Ramos, quien definió tras recibir un pase de Neira que lo dejó en posición favorable frente al arco visitante para decretar el 1-0 parcial.

Con el resultado en contra, FC Cajamarca adelantó sus líneas y generó aproximaciones sobre la portería de Ángel De La Cruz, destacando un remate de larga distancia de Brandon Palacios a los 36 minutos que pasó por encima del travesaño.

Posteriormente, a los 38 minutos, Lugo dispuso de una opción frente al arco local que no logró concretar, aunque la jugada ya había sido invalidada por posición adelantada, mientras que a los 40 minutos De La Cruz intervino ante un potente disparo para sostener la ventaja blanquiazul antes del descanso.

Por su parte, Alianza Lima mantuvo el control de la posesión con un 57% durante la primera etapa y estuvo cerca de anotar el segundo tanto a los 37 minutos mediante un intento de Alan Cantero que fue contenido por el guardameta

🔴EN 1 MINUTO: MIRA EL RESUMEN DE LA GOLEADA BLANQUIAZUL A LOS CAJAMARQUINOS Alianza Lima goleó 5-0 a FC Cajamarca por la fecha 17 del torneo Clausura. Los goles fueron de Luis Ramos, Paolo Guerrero, Eryc Castillo (x2) y Gaspar Gentile. #AlianzaLima 5-0 #FCCajamarca 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/8SW3FBLrhH #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX #Betano November 21, 2026

visitante.

Ingresos determinantes y goleada blanquiazul en el complemento

Para el segundo tiempo, el cuadro íntimo realizó variantes que incluyeron el ingreso de Paolo Guerrero, quien volvió a sumar minutos tras superar una lesión , así como la participación de Eryc Castillo, generando mayor profundidad ofensiva desde el reinicio de las acciones.

A pesar de que el portero Medina desvió un disparo de Alan Cantero a los 51 minutos y de que Lugo protagonizó una acción individual a los 54 minutos que no logró definir tras superar a De La Cruz, Alianza Lima amplió la diferencia a los 63 minutos con una anotación de Paolo Guerrero tras asistencia de Eryc Castillo.

La superioridad del equipo local se consolidó en el tramo final con un doblete de Eryc Castillo, quien anotó el tercero a los 75 minutos tras eludir a un defensor rival y marcó el cuarto tanto a los 81 minutos aprovechando la presión alta ejercida sobre la salida cajamarquina.

Finalmente, a los 84 minutos, Alan Cantero asistió a Gaspar Gentile para concretar el 5-0 definitivo en el estadio Alejandro Villanueva, cerrando un encuentro que confirmó la pérdida de categoría del elenco visitante.

En ese sentido, FC Cajamarca concretó su descenso a la segunda división del fútbol peruano tras caer goleado por 5-0 frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, en un compromiso marcado por la eficacia ofensiva del cuadro blanquiazul durante el segundo tiempo, mientras que el elenco íntimo cerró su participación en esta etapa y quedó listo para disputar la final de la Liga 1.