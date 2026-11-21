21/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En la antesala del decisivo encuentro frente a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura, el delantero de Sport Huancayo, Javier Sanguinetti, analizó el presente del equipo y las expectativas del plantel de cara al compromiso de este domingo.

Ilusión en la interna y enfoque en la definición del Clausura

En declaraciones ofrecidas al diario El Diez, el atacante argentino señaló que el grupo vive esta definición con entusiasmo, consciente de que un triunfo les permitiría quedarse con el certamen y clasificar a los play-offs por el título nacional.

El futbolista de 36 años explicó que dentro del vestuario existe una gran expectativa por lo que representa este partido, dado que el equipo se encuentra a una sola victoria de alcanzar un logro histórico para la institución huancaína junto a su afición.

De acuerdo con lo manifestado por el delantero en el citado medio, todos los integrantes del plantel comparten el anhelo de quedar en la historia del club, por lo que encaran la semana previa asumiendo la presión propia de una definición determinante.

Sin embargo, Sanguinetti evitó proyectarse hacia una eventual disputa por el título nacional y remarcó que la atención del equipo está centrada exclusivamente en el compromiso del domingo para asegurar primero el Torneo Clausura.

Asimismo, el atacante señaló que conquistar el campeonato corto ante su público significaría un cierre destacado para la campaña que ha sostenido Sport Huancayo a lo largo de la temporada.

Respeto por Universitario y aporte individual en la temporada

Respecto al rival de turno, el jugador argentino reconoció la trayectoria y el peso institucional de Universitario de Deportes, actual tricampeón del fútbol peruano que llega a esta instancia pese a presentar algunas bajas por lesión en los últimos días.

En esa línea, Sanguinetti advirtió que Sport Huancayo deberá tomar precauciones en todas las líneas y sostener un alto nivel de concentración durante el encuentro en la ciudad Incontrastable, debido a la jerarquía y calidad del plantel crema.

En el plano individual, el atacante atraviesa un momento destacado en el campeonato tras registrar diez anotaciones y seis asistencias en lo que va de la temporada, cifras con las que ha contribuido al desempeño ofensivo del conjunto rojo.

Finalmente, el futbolista expresó su satisfacción por aportar al equipo desde el rol que le corresponda y reiteró su deseo de culminar esta campaña brindando una alegría a la hinchada de Huancayo.

En ese sentido, Javier Sanguinetti enfatizó que Sport Huancayo afrontará el partido del domingo con concentración y respeto hacia Universitario de Deportes para buscar el triunfo que le permita quedarse con el Torneo Clausura.