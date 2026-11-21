21/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A través de un video publicado, la princesa Kate Middleton dio a conocer que formará parte de una producción audiovisual que narrará su proceso con el cáncer, enfermedad a la que fue diagnosticada y afirma que le cambió la vida.

Kate Middleton anuncia el próximo estreno de su documental

Por medio de la cuenta oficial del Palacio de Kensington, se confirmó en redes sociales el estreno del documental. Como parte del mensaje publicado, se destacó el nivel personal que tendrá la producción.

"Les presentamos 'Heal', un nuevo documental profundamente personal de la Princesa de Gales, que explora la vida más allá del diagnóstico y las diversas formas en que las personas encuentran consuelo, fortaleza y esperanza ante una enfermedad grave", expresó el comunicado.

La BBC estrenará el próximo 29 de noviembre la cinta en el que la princesa de Gales busca compartir, desde su propia experiencia, uno de los capítulos más difíciles de su vida.

"A través de este documental, la Princesa espera ayudar a otros a afrontar el diagnóstico, la recuperación y la vida después del cáncer, así como transformar el acceso a una atención oncológica integral que promueva el bienestar, la resiliencia y la calidad de vida durante y después del diagnóstico", destacó la publicación

Introducing Heal, a deeply personal new documentary from The Princess of Wales, exploring life beyond diagnosis and the many ways people find comfort, strength and hope in the face of serious illness. Through this documentary, The Princess hopes to help others navigate diagnosis, recovery and life beyond cancer and transform access to holistic cancer care which supports wellbeing, resilience and quality of life during and after diagnosis. All funds received through the documentary's distribution have been directed to The Royal Marsden Cancer Charity to help people living with and beyond cancer. To support, visit https://t.co/K35WBK5lrJ Heal will be broadcast in the following regions: - United Kingdom - BBC iPlayer from 12pm and BBC One, 6:40pm GMT, Sunday 29 November - United States - NBC, 8pm ET/PT; Bravo, 11.30pm ET/PT, Monday 30 November and streaming on Peacock from Tuesday 1 December - Australia - Channel 9 and 9Now, 7.30pm AEDT, Tuesday 1 December - Canada - CTV, 10pm ET and Noovo 7.30pm ET, Monday 7 December, and streaming on Crave from Tuesday 8 December Heal was produced by Will Warr (Detail Films): - Director - Benji Jackson - Director of Photography / Editor - Will Warr - Production Support - Helen Thomas - Trailer Editor - Toby Dashwood - Second Camera - Benji Jackson and Doug Cock - Original Score - Erland Cooper - Sound Design - Hugo Ellingham - Colourist - Dan Moran — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 21, 2026

Ganancias del documental serán donados

Asimismo, se informó que los fondos recaudados por su distribución serán destinados íntegramente a The Royal Marsden Cancer Charity, organización benéfica vinculada a la lucha contra el cáncer.

En ese sentido, en un momento del adelanto audiovisual, la princesa destaca el cambio que ha representado la enfermedad en su vida en todos los niveles.

"El cáncer te cambia. Cambia tu cuerpo, te cambia físicamente. Pero hay una parte mucho más profunda en todo lo que un diagnóstico de cáncer transforma en ti", expresa Middleton en el adelanto de su documental próximo a estrenarse.

También, destaca que nadie está destinado a afrontar los desafíos de la vida en soledad y que, incluso después del dolor, es posible renovarse. El avance concluye con un emotivo reencuentro de Kate con sus tres hijos, quienes la reciben con alegría, y un abrazo con el príncipe Guillermo.

Finalmente, esta producción audiovisual permitirá que Kate Middleton comparta públicamente una de las experiencias más difíciles de su vida y visibilice su proceso de recuperación contra el cáncer. A través de su testimonio, la princesa busca transmitir un mensaje de esperanza, resiliencia y fortaleza a quienes atraviesan situaciones similares.