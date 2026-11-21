21/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final del certamen continental, poniendo fin a una espera de 21 años sin conquistar este torneo. Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el conjunto argentino se impuso ante el cuadro brasileño en el duelo decisivo y sumó un nuevo trofeo internacional a su palmarés.

Ventaja inicial de Boca Juniors en la primera mitad

Desde los primeros minutos del encuentro, Boca Juniors buscó abrir el marcador y generó su primera opción clara a los 4 minutos mediante un remate de Miguel Merentiel que impactó en el poste, mientras que Atlético Mineiro respondió a los 10 minutos con un disparo de Bernard dentro del área que fue bloqueado por la defensa argentina.

A los 12 minutos, el árbitro anuló una conquista de Santiago Ascacibar por posición adelantada; sin embargo, cuatro minutos después, a los 16, el mismo volante apareció nuevamente en el área rival para marcar el 1-0 a favor del cuadro xeneize.

Tras la pausa de rehidratación decretada a los 23 minutos, el conjunto argentino administró la posesión del balón y controló el desarrollo del juego frente a un elenco brasileño que intentó aproximarse a los 38 minutos con un pase filtrado de Kaua Pascini que fue despejado por la zaga.

Antes del descanso, Boca Juniors estuvo cerca de ampliar la diferencia a los 40 minutos con un cabezazo de Lautaro Di Lollo que detuvo el portero Everson, cerrándose la primera mitad tras tres minutos de adición en los que Ruan Tressoldi recibió tarjeta amarilla en Atlético Mineiro.

Segundo gol xeneize y control del resultado en el complemento

Para el inicio del segundo tiempo, Atlético Mineiro realizó tres variantes con los ingresos de Angelo Preciado, Thiago Borbas e Igor Gomes, pero a los 48 minutos Sebastián Villa desbordó por el sector izquierdo y envió un centro que Miguel Merentiel conectó para anotar el 2-0.

Con el marcador en contra, el equipo brasileño adelantó sus líneas y generó peligro a los 58 minutos con un remate de Bernard que pasó cerca del poste derecho, así como a los 64 minutos mediante un cabezazo de Vitao que fue contenido por el guardameta Álvaro Montero.

Boca Juniors se consagra campeón.

Por su parte, el comando técnico de Boca Juniors refrescó el equipo con los ingresos de Tomás Belmonte, Enner Valencia, Alan Velasco, Leonel Flores y Rodrigo Battaglia, logrando sostener la ventaja e incluso generar opciones para el tercero, como un disparo de Valencia a los 72 minutos que atajó Everson y otro remate suyo desviado a los 89 minutos.

En el tramo final del compromiso, que contó con cinco minutos de tiempo adicional y amonestaciones para Bernard, Tomás Belmonte y Fred, el conjunto argentino mantuvo el orden defensivo hasta el pitazo final que confirmó su consagración continental.