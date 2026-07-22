Nuevo atentado contra el sector transporte en Callao: Acribillan a conductor de combi en la avenida Argentina

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Los atentados contra el sector transporte continúan cobrando nuevas víctimas. En esta oportunidad en plena avenida Argentina, en el Callao, el conductor de una combi fue acribillado. Testigos indicaron que fueron sujetos a bordo de moticicletas quienes dispararon contra la víctima.

Acribillan a chofer de combi en el Callao

La mañana de este miércoles, 22 de julio, cerca del cruce de la avenida Argentina con la avenida Santa Rosa, el chofer de una unidad vehicular que cubre la ruta Callao-Lima fue asesinado a balazos.

Según información difundida por ATV Noticias el transportista fue interceptado por tipos que se encontraban a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra alguna, abrieron fuego de forma directa contra el chofer.

Vale indicar que el hecho de sangre se suscitó específicamente en el pasaje Villegas a pocos metros de la avenida Argentina. El occiso fue identificado como José Christian Manuel Robles Bernal, de 31 años.

Fueron los testigos quienes indicaron que desconocidos que se trasladaban en una unidad menor se acercaron al vehículo de transporte público y dispararon a quemarropa.

Producto del feroz ataque, el varón resultó gravemente herido por lo que fue trasladado de manera inmediata al hospital Daniel Alcides Carrión, en donde los doctores confirmaron su fallecimiento.

Por su parte, se conoció que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron hasta el lugar del atentado con la finalidad de recopilar información de lo sucedido. Acordonaron la zona y dieron inicio a las diligencias correspondientes de acuerdo a ley para poder identificar a los responsables y determinar el móvil de este crimen.

Ataque de transporte público en Lima Norte

En tanto, anoche otro ataque contra el transporte público en Lima Norte se registró en el distrito de Comas. Allí, un bus de la empresa Santa Cruz fue baleado cuando se encontraba recorriendo las avenidas Los Incas y Retablo.

De acuerdo a la empresa el conductor del vehículo actuó de forma inmediata cerrando la puerta de la unidad y aceleró a penas se percató que un sujeto sacaba un arma evitando así que ocurra una tragedia debido a que estaba con pasajeros a bordo

Como vemos. la mañana de este miércoles 22 de julio, el conductor de una combi fue acribillado luego de que que el vehículo de transporte público fue interceptado por unos sujetos a bordo de una motocicleta y tras acercarse abrieron fuego de manera directa. Aunque tras el ataque fue derivado de emergencia a un hospital, allí los doctores confirmaron su deceso.