EsSalud garantiza medicamentos vitales: "A pacientes con hemofilia les hemos comprado en todo el Perú"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un diálogo con Exitosa, el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, aseguró que los medicamentos considerados vitales se encuentran garantizados para los pacientes del país.

El funcionario confirmó que se priorizó la adquisición de medicinas para enfermedades de alto impacto y mencionó como ejemplo el tratamiento destinado a personas con hemofilia.

No recibió respaldo de mandatario

El doctor Moreno precisó que el presidente José María Balcázar descartó emitir un decreto de urgencia, y señaló que fue convocado para asumir la gestión de EsSalud con el objetivo de enfrentar la crisis y mejorar el abastecimiento de medicamentos.

"Quiero precisar que nuestro presidente fue el primero indicó la improcedencia del decreto de urgencia. Hubo una convocatoria en la que me invitaron para que se busque personas que tengan las competencias en gerencias públicas y podamos controlar estas crisis, e inmediantamente fue el tema de los abastecimientos", afirmó.

Garantizan fármacos en áreas

Moreno señaló que EsSalud priorizó el abastecimiento de medicamentos indispensables para pacientes críticos, cuya falta pondría en riesgo sus vidas. Agregó que el resto de fármacos se incorporará de manera progresiva.

"Hemos logrado recuperar el abastecimiento, aunque todavía no de todos los medicamentos. Hemos priorizado aquellos cuya falta de consumo pone en riesgo la vida de los pacientes. Estos están destinados a servicios críticos como Emergencia, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), los centros quirúrgicos y las áreas de oncología, donde el suministro está garantizado. En cuanto a los demás fármacos, su ingreso se viene realizando de manera progresiva mediante compras paralelas y procesos de licitación pública", declaró.

Fortalecen abastecimiento para hemofilia

El administrador informó que EsSalud ya adquirió medicamentos para pacientes con hemofilia en todo el país y destacó que, tras cambios en la gestión, se aceleraron las compras de insumos.

"En el caso de los pacientes con hemofilia, ya hemos adquirido los medicamentos necesarios para todo el Perú. Además, de manera paralela, se impulsaron los procesos de compra. Al día siguiente dispuse el cambio del gerente del SIAD al Centro Estratégico de Bienes, desde donde se iniciaron las adquisiciones, logrando el ingreso de insumos por un valor de 189 millones", mencionó.

Presidente de EsSalud asegura que existen los medicamentos suficientes para tratar la hemofilia

Solicitan control simultáneo inmediato

El médico cirujano indicó que, tras asumir la presidencia ejecutiva de EsSalud, impulsó nuevas compras y solicitó a la Contraloría realizar un control simultáneo para supervisar el uso de los recursos.

"Ingresé al cargo el 16 de junio. Desde ese momento comencé a realizar delegaciones y gestionar las compras. Además, solicité de inmediato a la Contraloría que efectuara un control simultáneo. Como respuesta, la entidad envió a un equipo de especialistas para supervisar el uso de todos los recursos que he dispuesto durante este proceso", sostuvo.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, aseguró que los medicamentos vitales están garantizados para los pacientes a nivel nacional. Precisó que se ha priorizado la compra de tratamientos para enfermedades de alto impacto, como la hemofilia.