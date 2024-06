"Está con 90% del cuerpo quemado": Madre de niña fallecida en incendio en SJL pide ayuda para su esposo

El pasado lunes 24 de junio, una niña de tres años falleció entre las llamas de un incendio originado en el segundo piso de su vivienda del asentamiento humano Pedro Laos Hurtado, en San Juan de Miraflores (SJM). La madre de la pequeña pide apoyo para poder conllevar las dificultades.

El padre de la infante también resultó gravemente afectado por las lenguas de fuego. El hombre, identificado como José Joel Acuña Durand (47), resultó con el 90% de su cuerpo quemado y se encuentra luchando por su vida en la UCI del Hospital Arzobispo Loayza. Los hechos tuvieron lugar en la avenida Los Álamos, a pocos metros del Puente Alipio Ponce.

Según las narraciones de la familia, el incendio habría ocurrido tras un mal funcionamiento del balón de gas perteneciente a su inquilino del segundo piso. La mujer explicó que quien habitaba sobre su domicilio era una persona con quien había entrado en litigio y que no sostenían una buena relación.

Tras los fatídicos hechos, la mujer pidió ayuda a quienes deseen brindársela, puesto a que están pasando la noche en una carpa de damnificados. Así, brindó su número por si alguien quisiera brindarle apoyo mediante su cuenta de Yape: 950595805. De igual manera, hizo un llamado al Ministerio de la Mujer y a las organizaciones sociales que puedan brindarle apoyo a la mujer.

En relatos de Jackeline Quispe, progenitora de la fallecida, el hombre que vivía en el segundo piso mantenía un depósito clandestino de reciclaje en donde, tras una mala manipulación de un balón de Gas Licuado de Petróleo (GLP), este explotó iniciando el siniestro. La naturaleza de la chatarrería facilitó a las llamas encontrar y hacerse camino. Vale resaltar que para apaciguar a las flamas se tuvo la necesidad de al menos cinco unidades de bomberos.

"La chatarrería no es mía, es del señor que se quiere adueñar de algo que no es suyo, que supuestamente a mi papá le ha comprado (la vivienda), algo que no es cierto. Él se sujeta a eso y no se quiere ir", comentó la madre de familia para 24 Horas Mediodía.