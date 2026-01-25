Estado de emergencia: ATU retira de circulación a más de 2 100 vehículos en los primeros 90 días de declaratoria

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las acciones de fiscalización contra el transporte público informal en Lima y Callao durante la declaratoria de los estados de emergencia a cargo del gobierno de José Jerí, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reveló las cifras de cuántas unidades han sido enviadas al depósito municipal.

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mencionó que, desde que fuera declarada la primera medida el pasado 22 de octubre del 2025 al 22 de enero último, han realizado 216 operativos, teniendo como resultado, el retiro de circulación de 2 193 vehículos de las vías.

1 962 unidades circulaban sin autorización

Desde la ATU reportaron que del total de operativos ejecutados, el 89.5 % circulaban sin la autorización correspondiente, lo que equivale a 1 962 unidades, las cuales no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad para brindar el servicio de transporte público de pasajeros.

Asimismo, se identificaron a 916 conductores sin licencia de conducir, 478 vehículos sin el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y 580 unidades sin revisión técnica vehicular vigente, lo que representaba un grave peligro para los usuarios, peatones y demás conductores.

De igual forma, fueron enviados a los depósitos de la entidad, 932 vehículos que mantenían sanciones anteriores, acumulando deudas que superaban los 36 millones de soles en multas.

Acciones del Comité de Fiscalización

Del total de operativos mencionados, 47 se ejecutaron bajo los lineamientos del Comité de Fiscalización del Transporte, liderado por el MTC e integrado por la Policía Nacional (PNP), Sutran, Migraciones, Sucamec, entre otras entidades, de acuerdo con lo establecido en los estados de emergencia.

En dichas intervenciones, se enviaron al depósito a 664 unidades que infringieron diversas infracciones como informalidad, conductores indocumentados y unidades que no solo carecían de la documentación exigidas por ley, sino que también significaban un peligro latente para los usuarios.

Cabe precisar que, uno de los operativos se realizó en la avenida Trapiche, en el distrito de Comas, agentes de fiscalización de la ATU intervinieron a dos camionetas rurales que contaban con la misma placa de rodaje. Por tratarse de una acción realizada en el marco del Comité de Fiscalización, esta inusual situación fue atendida por la Policía de Tránsito.

De esta manera, la ATU reafirma su compromiso de trabajar de forma articulada con las instituciones que integran el mencionado Comité de Fiscalización para fortalecer el control, promover la formalización y garantizar un sistema de transporte público seguro y eficiente y al servicio de los ciudadanos.