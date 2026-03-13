Temblor HOY en Perú: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del ÚLTIMO sismo sentido este viernes?

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Lo sentiste? Un nuevo temblor se registró en Perú. Conoce el epicentro y la magnitud del último sismo sentido este viernes 13 de marzo, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Reporte del sismo en Perú hoy, 13 de marzo

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió alrededor de las 6:12 a.m. de este viernes. De acuerdo al boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP la magnitud del sismo fue de 4.0.

El movimiento telúrico se registró a 40 kilómetros al noreste del distrito de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, en Huánuco con una profundidad de 137 kilómetros, longitud -75.82 y latitud -8.73 grados.

Hasta el momento, las autoridades locales no reportan daños materiales ni víctimas por el "remezón" de regular intensidad.¡Recuerda! Ante un evento similar o de mayor magnitud, se recomienda siempre mantener la calma e identificar las zonas de evacuación.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0139

Fecha y Hora Local: 13/03/2026 06:12:42

Magnitud: 4.0

Profundidad: 137km

Latitud: -8.73

Longitud: -75.82

Referencia: 40 km al NE de Aucayacu, Leoncio Prado - Huánuco

¿Dónde fue el epicentro del temblor hoy?

Ante el sismo de hoy en Huánuco, las autoridades mantienen constante monitoreo de las actividades sísmicas. Una de ellas es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci que identificó que el "remezón" de magnitud 4.0 fue con epicentro en Padre Abad, Padre Abad - Ucayali.

Detalles del sismo de 4.0 sentido en Huánuco.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Conserva la calma: Evita correr para prevenir caídas.

Ubícate en z onas seguras: Columnas o muros estructurales.

Columnas o muros estructurales. Ten lista siempre tu mochila de emergencia que debe incluir alimentos no perecederos y los siguientes implementos: 1 litro de agua por persona, enlatados, galletas, una manta pequeña polar, alcohol en gel, mascarillas, artículos de higiene, linterna a pilas, radio portátil, silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Teléfonos de emergencia

También se aconseja tener en cuenta los principales números de emergencia según lo que necesites:

Defensa Civil: 115.

Bomberos: 116.

Cruz Roja: 01 266 0481.

Central policial: 105.

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106.

Número 119: Habilitado por el MTC para emergencias (sismos, desastres).

Es así como el IGP alertó de un sismo de magnitud 4.0 sentido este viernes 13 de marzo a 40 kilómetros al noreste del distrito de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, en Huánuco.