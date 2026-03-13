Falleció chofer de bus de 'Los Chinos' que fue incendiado en El Agustino por extorsionadores

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El conductor del bus de la empresa Simón Bolívar S.A. (Etsibosa), conocida como 'Los Chinos', falleció la madrugada de este viernes. El transportista no resistió a las graves quemaduras que sufrió producto de un atentado de extorsionadores que incendiaron el vehículo con el que trabajaba, el pasado jueves en el paradero de Puente Nuevo.

Falleció chofer de 'Los Chinos'

El conductor identificado como José Cumpa falleció esta madrugada tras no resistir a las graves quemaduras de tercer grado que tenía producto del siniestro que perpetraron delincuentes a la unidad móvil con la que trabajaba, cuando se encontraba en el interior de esta.

Debido al estado crítico de salud que presentaba se pretendía trasladarlo hacia la Unidad de Quemados Adultos del hospital Arzobispo Loayza, sin embargo, murió de acuerdo a información de Buenos Días Perú.

Hay que recordar que, el atentado ocurrió alrededor de las 3 de la mañana del pasado jueves cuando el vehículo permanecía estacionado en debido a un desperfecto mecánico, en la vía Evitamiento, en el sentido de sur a norte.

De acuerdo a imágenes captadas por el Centro de Control de Operaciones de Lima Expresa, hasta dicho punto se acercaron cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas y tras descender de las unidades menores procedieron a rociar gasolina alrededor del bus de transporte. De forma inmediata el fuego se propagó afectando totalmente al chofer que se encontraba en el interior del vehículo descansando.

Un dato relevante es que, previo a este siniestro, los trabajadores de la empresa Etsibosa habían recibido amenazas de la banda criminal denominada 'Los Mexicanos', que exigían el pago diario de 20 soles bajo amenaza de muerte.

Además, este hecho no es aislado debido a que en menos de 48 horas, tres buses han sido atacados bajo el mismo modus operandi en Lima, dos en Villa El Salvador y uno en El Agustino.

