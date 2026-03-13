SIN AGUA el 15 de marzo en Lima: Distritos que se verán afectados con el corte del servicio

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que habrá un nuevo corte de agua en distritos de Lima Metropolitana el domingo 15 de marzo.

Motivo del corte de agua el 15 de marzo

A través de su portal oficial, la empresa estatal reportó que la interrupción temporal del recurso hídrico en distintos puntos de la capital se deberá a los trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y acciones necesarias para seguir brindando un servicio de calidad a los usuarios.

Debido al corte programado para el domingo, Sedapal recomendó a los vecinos cuyos hogares se verán afectados, almacenar desde ya el agua en recipientes limpios y así poder aminorar el impacto de la restricción.

También brindó el número del Aquafono (01) 317-8000 para que con su número de suministro a la mano pueda saber por qué no vuelve el servicio en el horario establecido, en caso de demoras. A continuación la lista de distritos afectados.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Áreas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Corte del servicio en Chorrillos

Zonas afectadas: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

En Santiago de Surco

Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur. Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2. Sector 182.

En Santa Anita y La Molina

Zonas afectadas de La Molina: Todo el distrito.

de La Molina: Todo el distrito. Áreas afectadas en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Sin agua en Ate / San Luis y San Borja

Áreas afectadas de Ate : Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres. Zonas sin agua en San Luis - San Borja: Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis.

Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis. Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

El corte de agua programado por Sedapal para este domingo 15 de marzo en algunos distritos de Lima no es un evento aislado, sino parte de un plan de mantenimiento. En ese marco, se aconseja juntar desde ya el recurso hídrico en recipientes limpios.