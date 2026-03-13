Universitario lanza venta de entradas desde 5 soles para partido en el Monumental

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los hinchas de Universitario tienen razones para ilusionarse. El club puso a la venta los tickets para el partido del plantel femenino frente a Atlético Andahuaylas el sábado 21 de marzo en el Monumental, con entradas desde 5 soles para que toda la familia crema pueda alentar a las 'Leonas' en su estreno de temporada.

Universitario femenino vuelve a la acción

Tras el inicio de la Liga Femenina 2026, la 'U' busca comenzar la temporada con todo, ya que además de luchar por el campeonato local, participarán en la Copa Libertadores Femenina.

El partidazo contra Atlético Andahuaylas está programado para las 15:30 horas, y el equipo dirigido por Carlos Veliz quiere iniciar con victoria frente al recién ascendido.

"Abrimos la venta general de entradas para nuestro partido contra Atlético Andahuaylas por la Liga Femenina", comunicó la 'U' a través de sus redes, destacando el compromiso del club por acercar el fútbol femenino a la afición crema.

Precios accesibles para todos

Los precios de las entradas para este esperado partido fueron diseñados pensando en los hinchas:

Occidente Hinchada crema: S/10

S/10 Occidente socio adherente: S/5

S/5 Experiencia crema: S/50

Además, todos los menores de 12 años podrán ingresar gratis, siempre que estén acompañados por un adulto responsable, promoviendo así la asistencia familiar al estadio Monumental.

Universitario de Deportes lanza venta de entradas desde 5 soles para partido en el estadio Monumental

Fecha del clásico femenino 2026

El clásico de la Liga Femenina 2026 entre Alianza y la 'U' se jugará en la fecha 7 del torneo. En esta oportunidad, las íntimas serán locales frente a las merengues en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fase regular.

En la edición anterior, Alianza se consagró bicampeón tras vencer a Universitario en la final. Las íntimas ganaron el Apertura y las cremas el Clausura, lo que llevó la definición del título a un duelo directo que reavivó la histórica rivalidad entre ambos equipos.

Cabe señalar que, todos los partidos de la Liga Femenina 2026 podrán verse a través de Juntos TV en Movistar TV y Claro TV. Además, los encuentros también se transmitirán de forma gratuita a través del canal de YouTube Bicolor+.

La dirigencia de Universitario entiende que el apoyo de su gente es el pilar fundamental para cualquier proyecto, y por ello ha lanzado una promoción de entradas desde apenas 5 soles para el debut de su equipo femenino.