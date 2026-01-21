MTC pide a Contraloría intervenir en contratación del sistema de videovigilancia para buses de transporte público

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), solicitó a la Contraloría General de la República, el inicio de acciones de control relacionados al proceso de contratación del servicio integral del sistema de videovigilancia para las unidades de transporte público de Lima y Callao.

Es importante mencionar que, el servicio contempla el suministro e instalación de 40 000 cámaras de seguridad en 8 000 buses, lo que equivale a una inversión de 112 millones de soles, a fin de salvaguardar la integridad y vida de los operarios y pasajeros que a diario están a merced de la delincuencia organizada.

Buscan transparentar el proceso

A través de un pronunciamiento, la entidad que encabeza Aldo Prieto, precisó que busca el acompañamiento técnico de la Contraloría, a fin de adoptar acciones que aseguren "la transparencia, continuidad y el logro de los objetivos" de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), institución que tendrá a su cargo el sistema de videovigilancia.

Cabe señalar que, el servicio en mención, busca registrar y monitorear, desde el Centro de Control y Monitoreo (CCM) de la ATU, los sucesos que se produzcan en las unidades de transporte público. Así como, establecer la promoción de buenas prácticas de gestión pública y la protección del interés público, en beneficio directo de la ciudadanía.

"El pedido del MTC refuerza el requerimiento que cursó la ATU, que, de forma complementaria, ha puesto a disposición de la Contraloría General de la República, los Términos de Referencia (TdR) del servicio requerido, los cuales sustentan técnica y funcionalmente la necesidad institucional del sistema de videovigilancia", indica el MTC.

☝🏻🚨 El #MTC, Aldo Prieto, solicitó a la Contraloría General de la República el inicio de acciones de control relacionados al proceso de contratación del Servicio Integral de un Sistema de Videovigilancia para el servicio de transporte regular autorizado. 👈🏻



🗞️ Más información:... pic.twitter.com/w7gUhH5nI0 — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) January 21, 2026

ATU deslinda irregularidades en el proceso de contratación

El último sábado 17 de enero, la ATU descartó que existan irregularidades en el proceso de adquisición de 40 000 cámaras de videovigilancia. En esa línea, su titular, David Hernández, precisó que dicho proceso aún está en ejecución y que se realiza de manera pública y trasparente.

Bajo esta consideración, negó supuestos favorecimientos hacia una empresa de propiedad del empresario chino Zhihua Yang y que recientemente ha sido vinculado con el Poder Ejecutivo, más precisamente con el presidente José Jerí.

"En este momento, ni siquiera hay un contrato, ni postulantes cerrados. Nosotros tenemos los procesos institucionales debidamente transparentados, incluso las visitas institucionales se registran. Queremos deslindar tajantemente con estas especulaciones", señaló.

Con relación a los cambios en las bases del contrato, Hernández señaló que hubo una ampliación del plazo para la entrega de las cámaras a raíz de las consultas realizadas por los mismos postores. "Se han hecho modificaciones antes y seguramente se harán más durante el proceso", precisó. Luego estimó que, de no haber más cambios, el proceso de adjudicación concluiría antes de enero.

Desde ambas entidades afirman que el proceso se trabaja con sólida transparencia, con la finalidad de devolverla la paz a los transportistas y usuarios durante sus recorridos.