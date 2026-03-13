Rafael Vela advierte medidas del jefe de la ANC tras declarar en Exitosa: "Tal vez, el Sr. Fernández Jerí va a activar su aparato represivo"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal Rafael Vela Barba estuvo este viernes 13 de marzo en Exitosa para hablar sobre reciente suspensión por nueve meses impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a cargo de Juan Antonio Fernández Jerí.

Como se recuerda, el excoordinador del 'Equipo Especial Lava Jato' fue inhabilitado para ejercer su función por brindar dos entrevistas sobre los casos 'Ecoteva' e 'Interoceánica' en abril del 2023 al dominicial "Panorama" de Panamericana TV y al programa "Hablemos Claro" de Exitosa.

Teme represalias por nueva entrevista a nuestro medio

De acuerdo con la Resolución Final N° 16-2026-ANC-MP-DGPAD-DS, el fiscal superior infringió la Ley de la Carrera Fiscal y el Código de Ética del Ministerio Público por emitir opinión sobre el emblemático caso que tenía como principal investigado al expresidente Alejandro Toledo Manrique.

Bajo esta consideración, le imputaron una infracción de tipo "muy grave" por comentar, a través de cualquier medio de comunicación, aspectos procesales o de fondo de una investigación o proceso en curso, en este caso del caso 'Odebrecht'.

Ante esta situación, el fiscal no solo anunció que apelará el fallo en su contra, también dejó en claro que para la entrevista de hoy cuenta con autorización y que espera no recibir un nuevo proceso por declarar ante nuestro medio.

"Sr. Lúcar: yo estoy acá presente nuevamente con autorización de la Coordinación de Lavado de Activos, con conocimiento de la Oficina de Prensa, debo decírselo lamentablemente porque tal vez, nuevamente, el Sr. Fernández Jerí va a activar su aparato represivo por darle nuevamente una entrevista. Por si acaso, yo estoy cá autorizado", señaló.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En declaraciones para Exitosa, el fiscal superior Rafael Vela advirtió sobre eventuales medidas que tomaría el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, por conceder una entrevista a nuestro medio. "Por si... pic.twitter.com/hbDEqPlFDH — Exitosa Noticias (@exitosape) March 13, 2026

Descarta renunciar al Ministerio Público

Pese a que la resolución que ordenó su suspensión también planeta su destitución del Ministerio Público, el fiscal superior aseguró que no piensa renunciar a su institución y consideró que lo actuado en su contra su represalias por investigar a grupos de poder.

"Yo no voy a claudicar en ese aspecto, porque tampoco ese mensaje de intimidación, de búsqueda de retaliación y de humillación no lo voy a permitir porque tengo la dignidad y la honestidad de haber hecho mi trabajo con convicción sometido siempre al sistema de justicia", puntualizó.

En tal sentido, ratificó que no dejará que dicha medida termine con su carrera, por lo que peleará por sus derechos con los recursos que la ley establece. Además, advirtió que dicho modus operandi podría verse con otros fiscales que también investigan casos similares.

De esta manera, el fiscal Rafael Vela ratificó que su suspensión es injustificada, así como una venganza por su trabajo contra la corrupción.