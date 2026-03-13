ONPE reasignó LOCALES de votación a 33 mil electores: Revisa AQUÍ si tu mesa fue afectada

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reveló que se reasignaron locales de votación a 33 mil ciudadanos por problemas en infraestructura. En ese marco, conoce si tu mesa de sufragio cambió para las Elecciones Generales 2026.

ONPE reasigna locales de votación: Esto se sabe

Estamos a casi un mes de que se lleve a cabo las Elecciones Generales 2026 para elegir al presidente de la República, vicepresidente, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. En ese marco, la ONPE mantiene informada a la ciudadanía sobre todo el proceso: quiénes serán miembros de mesa y los locales de votación.

Sin embargo, surge una nueva noticia. ¿Qué pasó? Henry Orna, subgerente de organización y ejecución electoral de la ONPE, explicó que tras realizar una revisión anticipada de los locales entre mayo y junio del año pasado se conformaron las mesas de sufragio el 18 de enero, pero al volver a inspeccionar los centros se encontraron algunos inconvenientes que los llevó a reasignar cerca de 200 locales de votación.

"Se encontraron que algunos colegios están en construcción y algunos propietarios de I.E. privadas que nos han negado el uso de sus instalaciones como local de votación, por el cual, se ha tenido que reasignar mesas. (...) Alrededor de 200 locales afectados y dentro de ese universo tenemos un poco más de 33 mil ciudadanos (...) que van a ser cambiados a un local más cercano", indicó a Canal N.

Cifras de reasignación de locales

Asimismo, explicó que el total de electores afectados, Lima Metropolitana concentra aproximadamente el 36% de los casos de reasignación y en las regiones de Arequipa con el 18% y La Libertad con el 11%.

Seguidamente resaltó que la reasignación de las mesas de sufragio será a locales alternativos que se encuentren lo más cerca posible del lugar inicialmente asignado.

"En este momento la ONPE puede garantizar espacios para que se puedan instalar el 100% de las mesas de sufragio", acotó tras finalmente, pedir a los miembros de mesa seguir con las capacitaciones para cumplir con su labor clave en estas elecciones.

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ONPE reubica casi 200 locales de votación a nivel nacional



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/0If2ettIZq — Canal N (@canalN_) March 12, 2026

¿Dónde te toca votar? Link de consulta

Tras darse a conocer que alrededor de 200 locales de votación habrían sido reasignados, lo ideal es conocer a tiempo si tu mesa de sufragio se vio afectado. El representante de la ONPE aconsejó que dos días antes del 12 de abril vuelvan a ingresar a la página oficial para ver dónde será su nuevo local de votación.

Solo debes seguir los siguientes pasos al dar clic en el siguiente LINK y con solo tener el número de tu DNI a la mano. ¡Toma nota!

Al ingresar a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio deberás colocar tu número de DNI. Clic en consultar. Una vez digitado el número, el sistema te indicará el centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio. También podrás saber si fuiste elegido miembro de mesa.

Es así como la ONPE anunció que casi 200 locales de votación fueron cambiados a nivel nacional a pocas semanas de las elecciones 2026 por inconvenientes en los centros elegidos previamente. En ese marco, se aconseja conocer días antes a los comicios revisar su plataforma oficial para saber si tu mesa de sufragio fue afectado o no.