Ronaldinho Gaúcho llega a Netflix: Su serie documental ya tiene fecha de estreno

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ronaldinho Gaúcho aterriza en la pantalla de Netflix con 'Ronaldinho: The One and Only', una serie documental de tres capítulos que ya confirmó su fecha de estreno. La producción promete mostrar no solo los golazos y jugadas que hicieron crack al brasileño, sino también su lado más personal y videos nunca antes visto que dejará a todos sorprendidos.

Ronaldinho Gaúcho llega a Netflix con documental

Este documental se mete de lleno en la vida de Ronaldinho, desde que era un niño en Porto Alegre hasta que se volvió un crack mundial. El guion y la dirección son de Luis Ara, y en la producción sacan pecho Ricardo Aidar y Liz Reis, junto a la gente de Canal Azul y Trailer Films.

Entre los que hablan del brasileño están Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Carles Puyol y el entrenador Luiz Felipe Scolari, compartiendo vivencias y recuerdos que muestran la huella que dejó Ronaldinho dentro del campo de juego y también en la vida.

Fecha de estreno de documental de Ronaldinho

El estreno de 'Ronaldinho: The One and Only' será el 16 de abril y será el primero de una serie de documentales sobre el fútbol brasileño que Netflix tiene programados para 2026.

El 7 de mayo llegará 'Tetra: Acreditar de Novo', que revive el histórico triunfo de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 1994, y el 8 de junio se estrenará 'Várzea: Onde Nasce o Futebol', centrado en el fútbol amateur en São Paulo y en las raíces de figuras como Cafu y Raphinha.

Cada producción busca mostrar no solo la excelencia deportiva, sino también la pasión y cultura que rodea al fútbol brasileño, desde las canchas barriales hasta los estadios más importantes del continente.

Para los fans, esta es una oportunidad de oro de revivir grandes momentos y descubrir historias inéditas detrás de las estrellas del fútbol brasileño.

"Creemos profundamente en el poder de contar grandes historias deportivas. Este es un pilar importante para Netflix y seguimos comprometidos con invertir en producciones originales que cautiven a las audiencias", comentó Elisa Chalfon, que lidera el equipo de contenido de no ficción de Netflix en Brasil.

Con el estreno de 'Ronaldinho: The One and Only', Netflix les regala a los futboleros un vistazo único a la vida de un crack total, apostando fuerte por el deporte de alto nivel y dejando el camino listo para más documentales que celebren esa pasión tan brava que tiene Brasil por el fútbol.