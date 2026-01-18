Gobierno oficializa ampliación de estado de emergencia en Lima y Callao por un plazo de 30 días

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno peruano oficializó la ampliación del estado de emergencia en los departamentos de Lima, La Libertad, Tumbes y en la provincia Constitucional del Callao como medida para combatir la criminalidad mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano este domingo 18 de enero.

La extensión se dará en un plazo entre 30 y 60 días calendario dependiendo de la jurisdicción. Conoce aquí desde cuándo se dará el inicio a esta medida.

Oficializan estado de emergencia en Lima y Callao

Tal como anuncio la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se ha oficializado la extensión del estado de emergencia para los departamentos de Lima, La Libertad, Tumbes y en la provincia Constitucional del Callao como parte de las acciones destinadas a luchar en contra de la inseguridad ciudadana.

La oficialización se publicó este domingo 18 de enero en el diario oficial El Peruano en donde se declara que en el caso de Lima Metropolitana y en la provincia del Callao se dará la extensión por un plazo de 30 días que inicia a partir del 20 de enero. De forma que su vigencia sería hasta el 20 de febrero del presente año.

En el caso del departamento de Tumbes, la ampliación se dará por un plazo de 60 días que tendrá como fecha de inicio desde el 19 de enero. En esta jurisdicción se ha dado la extensión en las provincias de Tumbes y Zarumilla.

Mientras que en el caso de La Libertad la extensión de esta medida del gobierno se da en las provincias de Trujillo y Virú por un plazo de 60 días desde el 19 de enero.

Cabe precisar que los departamentos mencionados cuentan con estados de emergencia vigentes con diferentes fechas de inicio y caducidad, razón por la cual cada jurisdicción contará con diversos inicios de la normativa recientemente oficializada.

Medidas del estado de emergencia

Para hacerle frente a la criminalidad, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas. Con ello, se determinarán las zonas de intervención tras una investigación en base de inteligencia y otros instrumentos.

Con la extensión del estado de emergencia, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

En dicho documento, se establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE.

Es así que con intervención de las fuerzas del orden, el Gobierno oficializó su participación en las extensión del estado de emergencia para Lima y Callao por un plazo de 30 días desde el 20 de enero.