Decisión estratégica de la junta general de accionistas, impulsó resultados históricos en Caja Trujillo

Los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, como parte de la Junta General de Accionistas de Caja Trujillo, adoptaron la trascendental decisión de capitalizar el 100% de la utilidad generada en el ejercicio 2024. Esta medida estratégica fortaleció el patrimonio institucional, lo que se tradujo en resultados históricos durante el año 2025, marcando un hito en la historia de la entidad:

Utilidad neta acumulada : S/ 49.881 millones al cierre de noviembre, la más alta en la historia de la Caja.

: S/ 49.881 millones al cierre de noviembre, la más alta en la historia de la Caja. Cartera crediticia : S/ 2,933 millones, reflejo de una estrategia sólida de negocio.

: S/ 2,933 millones, reflejo de una estrategia sólida de negocio. Ratio de Capital Global (RCG) : 18.07 %, el más alto en el sistema de cajas municipales, señal de solidez patrimonial.

: 18.07 %, el más alto en el sistema de cajas municipales, señal de solidez patrimonial. ROA y ROE (noviembre 2025): 1.62 % y 9.60%, respectivamente, frente a niveles inferiores en 2024.

"Esta decisión refleja el compromiso de nuestros accionistas con el futuro de Caja Trujillo y con la misión de poner a las personas en el centro. Juntos seguimos construyendo una institución sólida, innovadora y sostenible, Caja Trujillo reafirma su gratitud y compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con sus accionistas para seguir diseñando el futuro desde hoy, destacó Luis Muñoz Diaz presidente del Directorio de Caja Trujillo".

Con el apoyo de la Junta General de accionistas Caja Trujillo alcanza hitos estratégicos: implementación de nueva plataforma bancaria y la obtención de licencia de construcción para nueva sede institucional.

Caja Trujillo anuncia con orgullo dos logros trascendentales que marcan el rumbo hacia la modernización y el crecimiento sostenible de la institución: la implementación de la plataforma bancaria Bantotal y la obtención de la licencia de construcción para su nueva sede institucional.

Estos avances son el resultado de la gestión articulada de la Gerencia Central Mancomunada, que lideró la transformación tecnológica y la planificación de infraestructura, y del respaldo firme de los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quienes, como parte de la Junta General de Accionistas, han demostrado una visión estratégica orientada al futuro.

La incorporación de Bantotal permitirá a Caja Trujillo ofrecer servicios financieros más ágiles, seguros y personalizados, consolidando su posición como líder en inclusión financiera y transformación digital en el sistema de cajas municipales.

La obtención de la licencia de construcción para la nueva sede institucional representa un paso decisivo hacia la mejora de la experiencia del cliente y la optimización de procesos internos, asegurando espacios modernos y funcionales que reflejen el compromiso con la excelencia.