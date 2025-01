¿Este lunes 20 de enero es declarado feriado o día no laborable? Esta es la respuesta de El Peruano

17/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas horas de la celebración por los 490° aniversario de Lima, muchos ciudadanos se han preguntado si es que este lunes 20 de enero es considerado feriado o día no laborable en la capital. Es así que, para poder resolver esta interrogante, en la siguiente nota conoceremos lo establecido por el gobierno de Dina Boluarte y publicado en el Diario Oficial El Peruano.

¿El 20 de enero es feriado o día no laborable?

De acuerdo a lo establecido en el calendario de días festivos, este lunes 20 de enero no será ni feriado ni día no laborable para los trabajadores del sector público y privado. Si bien en esta fecha se celebra el Día Nacional de la Tunantada y el Día de la Paleontología estas no han sido reconocidas como días de asueto a nivel nacional y menos regional.

Y es que según la última actualización de días festivos, para este 2025, el mes de enero solo tiene un feriado, que fue el día en que se celebró la llegada del Año Nuevo.

Por tal motivo, se aconseja a la población peruana esperar un poco más para vivir el primer feriado largo correspondiente a la Semana Santa y teniendo como días centrales el jueves 17 y viernes 18 de abril.

Estos son los feriados programados para el 2025

Los feriados y días no laborables facilitan la organización de actividades laborales en las empresas, además de brindar a los trabajadores del sector público y privado la oportunidad de disfrutar un merecido descanso o planear viajes al interior del país.

A continuación, te brindamos la lista oficial de feriados nacionales para este 2025:

Abril

Jueves 17: Jueves Santo

Viernes 18: Viernes Santo

Mayo

Jueves 1: Día del Trabajo

Junio

Sábado 7: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Domingo 29: San Pedro y San Pablo

Julio

Miércoles 23: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28: Fiestas Patrias

Martes 29: Fiestas Patrias

Agosto

Miércoles 6: Batalla de Junín

Sábado 30: Santa Rosa de Lima

Setiembre

Sin feriados oficiales

Octubre

Miércoles 8: Combate de Angamos

Noviembre

Sábado 1: Día de Todos los Santos

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción

Martes 9: Batalla de Ayacucho

Jueves 25: Navidad

De esta manera, se conoció que este lunes 20 de enero no ha sido declarado ni feriado ni mucho menos día no laborable, por lo que para descansar se tendrá que esperar hasta el mes de abril.