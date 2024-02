Esther Capuñay celebra el 13 aniversario de Exitosa: "Seremos un patrimonio del Perú"

En entrevista exclusiva por los 13 años de aniversario de Exitosa, la gerente general de Corporación Universal, Esther Capuñay, afirmó que nuestro medio se convertirá en un patrimonio del Perú debido a que continuará haciendo suya la lucha de la gente por sus derechos.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Capuñay expresó su felicidad y agradecimiento con los televidentes y oyentes de Exitosa, quienes este miércoles celebran un aniversario más.

De tal modo, Esther Capuñay aseguró que la Corporación Universal ha atravesado momentos muy difíciles, recordando la muerte de su padre, fundador de Exitosa. A pesar de ello, respaldan a los ciudadanos que día a día salen adelante.

Cabe mencionar que, según la gerente general de Corporación Universal, son los ciudadanos quienes sacan el Perú adelante y logran "el milagro peruano".

Además, Esther Capuñay reafirmó el compromiso de que Exitosa continuará luchando por los derechos de los ciudadanos. "Las luchas de la gente son las luchas de Exitosa", manifestó.

"Hoy quiero reafirmar ese compromiso de que seguiremos luchando por sus derechos y que esta radio sí va a ser un patrimonio del Perú porque tiene que estar al lado de la gente, no al lado de los políticos, no al lado del Gobierno de turno, eso realmente eso no nos importa", manifestó.