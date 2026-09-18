Estudiantes del Liceo Naval implicados en presunta violación podrían pasar del centro juvenil a un penal: "Si hay peligrosidad"

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presunto caso de violación que involucra a estudiantes del Liceo Naval "Almirante Guise" continúa generando interrogantes respecto a las medidas que podrían enfrentar los adolescentes investigados si las autoridades determinan su responsabilidad.

En diálogo con Exitosa, el abogado Raúl Canelo explicó las disposiciones que contempla el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes respecto al internamiento y eventual traslado de menores de edad.

El exdecano del Colegio de Abogados de Lima señaló que, como regla general, los adolescentes deben cumplir las medidas de internamiento en un centro juvenil, incluso si durante el cumplimiento de la sanción alcanzan los 18 años.

¿Dónde cumplirían una eventual sanción?

Consultado sobre si los estudiantes podrían ser enviados directamente a establecimientos penitenciarios para adultos, Canelo explicó que inicialmente corresponde su permanencia en un centro de rehabilitación juvenil.

"Tienen que ir a un centro de rehabilitación juvenil, la ley establece que allí deberían cumplir la sanción aún cuando ya sean mayores de edad, como en este caso deben tener diecisiete y que pronto tendrán dieciocho", indicó durante la entrevista con Exitosa.

El abogado agregó que alcanzar la mayoría de edad no significa automáticamente que los adolescentes deban ser trasladados a una prisión para adultos. Según explicó, podrían continuar en el centro juvenil bajo condiciones especiales.

"Bueno, cumplieron los dieciocho, permanecerán en ese centro juvenil en un ambiente especialmente habilitado", sostuvo Canelo.

Sin embargo, precisó que existe una excepción relacionada con la gravedad de la situación y la peligrosidad que pueda determinarse respecto de los adolescentes. En ese escenario, podría evaluarse su traslado a un establecimiento penitenciario para adultos , pero bajo condiciones diferenciadas.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, explicó que los estudiantes del Liceo Naval implicados en un presunto caso de violación podrían enfrentar medidas más severas si se determina su responsabilidad en el hecho.... pic.twitter.com/bIjUwITgvU — Exitosa Noticias (@exitosape) September 18, 2026

Traslado dependería de la peligrosidad

Durante la conversación, el especialista remarcó que la gravedad de las conductas y una eventual condición de peligrosidad pueden modificar el lugar donde los adolescentes cumplen la medida. No obstante, enfatizó que ello no implica que sean ubicados junto con la población penitenciaria adulta.

"Pero si la situación implica gravedad, en este caso hay gravedad y las conductas son graves también en ese centro de rehabilitación, podrían ser enviados ya a un centro de reclusión de adultos , pero la ley establece, este Código de Responsabilidad Penal en su artículo 164, que pueden pasar a un centro penal con un ambiente especialmente preparado para este tipo de adolescentes por razones de seguridad", explicó.

Ante la consulta de si el traslado dependería de que los involucrados cumplan 18 años, Canelo respondió afirmativamente y volvió a remarcar la posibilidad de mantenerlos en un centro juvenil.

"Exacto, entonces pueden permanecer en el centro juvenil, sin embargo, si hay peligrosidad pueden pasar a un penal para mayores, pero en un ambiente especial", afirmó.

Canelo precisó que cualquier eventual medida dependerá del proceso y de las decisiones de las autoridades competentes. Mientras tanto, explicó que el régimen contempla la permanencia de los adolescentes en centros juveniles y, si alcanzan la mayoría de edad y se determina peligrosidad, un eventual traslado a un penal para adultos, pero en un ambiente especialmente acondicionado y separado.