Caso Liceo Naval: hoy vencen las 48 horas de retención de los 10 alumnos implicados en presunto abuso contra compañero

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 18 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, vence el plazo de 48 horas de retención de los diez alumnos del Liceo Naval Almirante Guise, quienes permanecen intervenidos como parte de una investigación por un presunto caso de abuso contra uno de sus compañeros.

Los menores se encuentran bajo custodia en la División de Protección contra la Violencia Familiar, dependencia policial especializada ubicada en Lima. Desde que fueron trasladados al lugar, sus padres y familiares permanecen en los exteriores a la espera de información sobre la situación legal de los adolescentes, llevando alimentos y bolsas de dormir.

Intervención se dio el miércoles 16 de septiembre

Los diez estudiantes fueron intervenidos el miércoles 16 de septiembre, alrededor del mediodía, luego de que las autoridades llegaran hasta las instalaciones del Liceo Naval Almirante Guise.

Posteriormente, cerca de las 2:00 de la tarde, fueron trasladados a la dependencia policial. No obstante, el acta que formalizó la retención fue firmada aproximadamente a las 5:00 de la tarde.

Por ello, las 48 horas establecidas para la retención se cumplirían este viernes a las 5:00 p. m. A partir de ese momento, corresponderá a las autoridades determinar las medidas que correspondan dentro de la investigación.

Dicho caso está a cargo de la Séptima Fiscalía Provincial de Familia de Lima, que deberá evaluar los elementos recopilados y definir la situación de los diez adolescentes.

En caso de que se determine responsabilidad por los hechos investigados, los menores podrían ser derivados a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, de acuerdo con las disposiciones que correspondan para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Víctima pasó evaluaciones correspondientes

Como parte de las diligencias, la víctima pasó por una entrevista en Cámara Gesell y fue evaluada por un médico legista. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó que las investigaciones continúen y se desarrollen garantizando la protección del menor, con el objetivo de evitar situaciones que puedan generar una revictimización.

En paralelo, las autoridades educativas señalaron que se debe garantizar la continuidad del servicio educativo. Cornelio Gonzales, de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, indicó que incluso los estudiantes retenidos estarían desarrollando sus actividades mediante clases virtuales.

Finalmente, el colegio, que cuenta con más de 2.000 alumnos, retomaría sus clases presenciales este lunes 21 de septiembre, mientras continúa el proceso de investigación a cargo del Ministerio Público contra los 10 alumnos implicados en presunto abuso sexual.