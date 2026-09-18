Gobierno otorgará subsidio a mototaxistas en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno estableció un subsidio económico temportal para los conductores de mototaxis que operan en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. La medida fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia N°. 011-2026 y busca reducir el impacto del alza de los combustibles sobre el transporte público.

Subsidio será temporal

La medida contempla la entrega de S/4 por cada galón de gasohol o gasolina adquirido por los conductores que cumplan con las condiciones establecidas en la norma. El beneficio tendrá un límite máximo de S/100 mensuales por persona.

El subsidio será otorgado durante un periodo de tres meses, contabilizados desde el día siguiente de la publicación del decreto. Con ello, el Ejecutivo busca moderar el incremento de los costos asociados al servicio de transporte.

Exigen requisitos específicos

Para acceder al beneficio, los conductores deberán contar con un vehículo menor de cateogría L5, correspondiente a los mototaxis, debidamente identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje.

Asimismo, deberán presentar DNI y licencia de conducir vigentes de Clase B, categoría II-C. La norma también establece que deberán contar con un SOAT vigente o, cuando corresponda, un certificado contra accidentes de tránsito (CAT) emitido por una AFOCAT.

Buscan mantener servicio

El Gobierno señaló que la medida responde al incremento de los precios de los combustibles y busca garantizar la continuidad del transporte público mediante vehículos automotores menores de categoría L5.

El subsidio está dirigido específicamente a los conductores que desarrollan esta actividad en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, departamentos donde el servicio de mototaxi constituye una alternativa importante para la movilidad de la población.

De esta manera, el Ejecutivo implementará durante tres meses un mecanismo de apoyo económico para los mototaxistas que cumplan las condiciones establecidas. El beneficio permitirá compensar parcialmente el gasto en combustible, con un tope de S/100 mensuales, mientras se busca mantener la continuidad del servicio en las tres regiones.