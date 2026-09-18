Rebeca Escribens revela duro trato que recibió en colegio de monjas al quedar embarazada a los 16 años

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rebeca Escribens abrió el baúl de los recuerdos y contó uno de los episodios que más la marcó durante su adolescencia. En entrevista con Café con la Chévez, la conductora recordó cómo vivió su embarazo a los 16 años mientras cursaba quinto de secundaria en un colegio de monjas y el duro trato que recibió después de que se conociera su situación.

Rebeca Escribens recuerda el trato de las monjas

Durante la entrevista, Rebeca Escribens explicó que todavía siente cierta emoción cuando recuerda aquella etapa. Y es que, antes de quedar embarazada, tenía una relación bastante cercana con su colegio y con varias de sus compañeras, amistades que incluso mantiene hasta la actualidad.

"Se me seca el labio y creo que eso es síntoma de que todavía me mueve el piso esa etapa de mi vida, porque yo amaba a mi colegio", relató la conductora.

Sin embargo, la situación cambió cuando las autoridades del centro educativo conocieron que estaba esperando un bebé. Rebeca contó que el trato de las religiosas hacia ella ya había sido complicado desde antes, pero que su embarazo terminó por marcar una diferencia todavía más fuerte.

"En segundo de media hice 'La Paquita', y las monjas me miraban feo. (Yo) era el demonio. (Las monjas decían): 'Esta chica ha venido a alborotar, a contagiar acá la mala vibra, el mundo hostil, el mundo perverso que te da el espectáculo'. Encima, salgo embarazada en quinto de media", recordó.

Rebeca Escribens fue apartada de su promoción

Pero lo que más le dolió a Rebeca Escribens ocurrió cuando llegó el momento de cerrar su etapa escolar. La conductora contó que no pudo compartir con sus compañeras algunos de los momentos tradicionales de una promoción.

Al ser consultada sobre si su nombre apareció en el cuadro de promoción, Rebeca fue clara y contó que quedó fuera de varios recuerdos importantes de su generación.

"No me pusieron ni en el anuario. No me dejaron graduarme con ellas, no me pusieron en las placas que ponen en los corredores. Ahora ya está", afirmó.

A pesar de aquella experiencia, Rebeca también recordó que no estuvo sola durante su embarazo. Contó que quedó embarazada luego de su primera relación sexual y dio a luz a los 17 años. Según explicó, tuvo el respaldo de sus padres, del padre de su hijo y de la familia de él. "Tuve mucha suerte", señaló.

Para Rebeca, la llegada de su primogénito significó el inicio de una etapa completamente distinta. "Me enseñó a vivir de manera valiente. Todo empezó a girar en torno a él", sentenció.

Así, Rebeca Escribens volvió a recordar el duro trato que recibió en su colegio de monjas tras quedar embarazada a los 16 años. Aunque esa experiencia marcó su etapa escolar, la conductora destacó el apoyo de su familia y el impacto de la llegada de su hijo.