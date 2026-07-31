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Primer viaje presidencial

Keiko Fujimori llegó a Junín para supervisar la ayuda a afectados tras el sismo de magnitud 5.1

La presidenta de la República, Keiko Fujimori llegó a Junín con su comitiva de ministros para supervisar las acciones de ayuda a Junín tras el sismo de magnitud 5.1.

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/07/2026

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Por medio de un avión de las Fuerzas Armadas, la presidenta de la República, Keiko Fujimori llegó a Junín con su comitiva de ministros para ejecutar labores de supervisión luego del devastador sismo de magnitud 5.1 el pasado 18 de julio.

Keiko Fujimori realiza primer viaje presidencial y llega a Junín

La presidenta Keiko Fujimori llegó a la región de Junín para supervisar la atención a las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado hace unas semanas. Asimismo, llegó al distrito de Chongos Bajos, para vigilar la atención a los damnificados.

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