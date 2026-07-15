Más de 1,000 actores locales fortalecieron sus capacidades para promover el consumo responsable y la moderación

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Construir hábitos sostenibles requiere del compromiso de distintos actores. Bajo esa premisa, Backus y Fundación Backus, en articulación con gobiernos locales, organizaciones civiles y la Policía Nacional del Perú, impulsan el despliegue de la Guía de Consumo Responsable, una iniciativa que ha contribuido al fortalecimiento de capacidades de más de 1,000 representantes de instituciones públicas, colaboradores municipales y actores clave en distintas regiones del país.

Trabajo conjunto para fortalecer la prevención

La iniciativa reúne el compromiso de Municipalidades como Cusco, Huachipa, Huamanga, Lima Metropolitana, Miraflores, además del respaldo de la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación PYME Perú y la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional del Perú. La jornada más reciente se realizó el pasado 15 de junio en Yarinacocha, previo a las celebraciones de San Juan, y reunió a más de 100 actores locales.

Las jornadas están dirigidas a autoridades locales, colaboradores municipales y establecimientos comerciales, con un enfoque práctico que permite aplicar estas herramientas de manera inmediata en los entornos donde ocurre el consumo. La guía destaca en sus principales contenidos, herramientas para verificar la mayoría de edad, identificar señales de consumo excesivo, promover alternativas durante el consumo como alimentos y bebidas sin alcohol, reforzar el mensaje de seguridad vial "Si tomas, no manejes" y fortalecer la articulación entre actores locales.

Sara Alcántara, Directora de Gobierno y Asuntos Corporativos de Backus, afirma: " Para Backus, promover una cultura de moderación es una decisión estratégica que forma parte de nuestra visión de sostenibilidad. Entendemos que el crecimiento de nuestro negocio está directamente vinculado al bienestar de las comunidades donde operamos. Por ello, trabajamos junto a nuestros aliados para acercar herramientas, fortalecer capacidades y promover prácticas responsables en los espacios donde ocurre el consumo. Cada taller y cada alianza representan un paso más para construir una red de actores que impulsen la moderación en todo el país."

A su vez, la visión del gobierno local respalda este enfoque de colaboración. "El trabajo en las calles nos exige criterios claros para promover la convivencia ciudadana. Esta capacitación brinda herramientas para fortalecer nuestro trabajo con un enfoque preventivo y promover buenas prácticas en espacios de consumo", señala Jim Vargas Saboya, Gerente de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Expansión y herramientas digitales

Como parte de su plan de expansión y con el propósito de seguir fortaleciendo una cultura de moderación a nivel nacional, la iniciativa proyecta llegar a Arequipa y las principales ciudades del norte del país durante los próximos meses.

Para acompañar este crecimiento, la estrategia contempla el desarrollo de una plataforma digital que permitirá ampliar el alcance de la Guía de Consumo Responsable, facilitando el acceso libre y permanente a contenidos, herramientas y capacitaciones para más comunidades del Perú.

Sobre Backus

En Backus, estamos reinventando el futuro juntos. Soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Nos transformamos y desafiamos a nosotros mismos para liderar y hacer crecer nuestra categoría, ofrecer nuevas formas de responder a las necesidades de nuestros clientes y consumidores, y generar un impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes, gracias al compromiso de los más de 4 mil apasionados que forman parte de la familia AB InBev en el Perú.

Construimos marcas que perduran en el tiempo y elaboramos las mejores cervezas con los mejores ingredientes. Creemos que la cerveza es una bebida para disfrutar con moderación y, desde hace más de un siglo, AB InBev impulsa el consumo responsable. Por ello, ofrecemos un portafolio con opciones para distintas ocasiones de consumo, desarrollamos campañas de marketing que promueven comportamientos positivos y trabajamos junto con comunidades, clientes y aliados para fomentar el consumo responsable mediante iniciativas basadas en evidencia.