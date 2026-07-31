¿Te divorciaste? RENIEC explica paso a paso como inscribir la resolución de tu matrimonio

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las personas que han obtenido el divorcio mediante una resolución judicial o un procedimiento notarial deben realizar un trámite adicional para que su nueva situación civil quede registrada oficialmente.

Se trata de la inscripción de la disolución del vínculo matrimonial en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), paso indispensable para que el cambio también se refleje en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Este procedimiento evita inconvenientes en futuros trámites administrativos, legales o notariales, ya que permite que la información registrada en el DNI coincida con la situación civil vigente del ciudadano. Una vez culminada la inscripción, será posible gestionar la rectificación del estado civil en el documento de identidad, pasando de "casado" a "divorciado".

DNI

¿Cómo inscribir disolución del matrimonio en Reniec?

Para inscribir el divorcio ante Reniec deben presentar los siguientes documentos y realizar estos pasos:

Paso 1: Llenar la solicitud de inscripción de disolución del vínculo matrimonial en acta registral.

Paso 2: Presentar copia simple del documento de identidad. Si el ciudadano es extranjero debe presentar una copia simple del carnet de extranjería, pasaporte o cédula de identificación.

Paso 3: Presentar el documento que sustenta el divorcio:

Si el divorcio se realizó por mandato judicial, debe presentar los partes judiciales y el oficio del juzgado correspondiente.

debe presentar los correspondiente. Si el divorcio se realizó a través de un proceso notarial , debe adjuntar los partes notariales que han sido emitidos por el notario.

, debe adjuntar los que han sido emitidos por el notario. Si el divorcio fue registrado en la municipalidad en la que se casó, debe presentar la resolución administrativa emitida por la entidad.

En caso de realizar el procedimiento mediante la plataforma virtual, los interesados deben contar con su DNI, una dirección de correo electrónico y un número telefónico vigente para recibir las comunicaciones de la entidad.

¿Cuánto cuesta inscribir el divorcio en Reniec?

Los ciudadanos deben pagar el monto que corresponde por el trámite que realicen:

Si inscriben la disolución del matrimonio por mandato judicial o por resolución de alcaldía deben pagar S/8.20 , con el código tributo 06610.

deben pagar , con el Si inscriben la disolución del matrimonio por parte notarial deben pagar S/8.00 con el código tributo 06610.

Inscribir la disolución del vínculo matrimonial en el Reniec y posteriormente rectificar el estado civil en el DNI garantiza que la información oficial del ciudadano esté vigente y evita problemas en futuras gestiones legales, financieras o administrativas. Mantener los datos registrales al día es una forma de proteger la validez y seguridad de la identidad de cada persona.