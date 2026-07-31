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Senamhi ALERTA fuerte descenso de temperatura nocturna en la sierra centro y sur del Perú desde el 1 de agosto

El Senamhi emitió un reporte meteorológico en el que advierte que, entre el 1 y el 3 de agosto se registrará un descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur.

Senamhi alerta descenso de temperatura nocturna
Senamhi alerta descenso de temperatura nocturna (Difusión)

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/07/2026

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Por medio de un comunicado, el Senamhi alertó la presencia de una fenómeno climático que ocurrirá próximamente en el país y tendrá como consecuencia el fuerte descenso en la temperatura nocturna de la sierra centro y sur.

Senamhi emite aviso metereológico

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta meteorológica por el descenso de la temperatura nocturna que afectará a diversas localidades de la sierra centro y sur del país entre el sábado 1 y el lunes 3 de agosto.

A través del Aviso Meteorológico N.° 298, la entidad  informó que este fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento y escasa nubosidad, condiciones que favorecerán una mayor pérdida de calor durante las noches y las primeras horas de la mañana.

¿Que regiones se verán impactadas con este descenso de temperaturas?

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, las regiones que podrían registrar los mayores efectos de este evento son:

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  1. Apurímac
  2. Arequipa
  3. Ayacucho
  4. Cusco
  5. Huancavelica
  6. Moquegua
  7. Puno
  8. Tacna

La institución explicó que la disminución de la nubosidad permitirá una mayor radiación del calor acumulado durante el día, mientras que las ráfagas de viento incrementarán la sensación de frío, especialmente en las zonas ubicadas por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar.

El aviso estará vigente durante tres días consecutivos. El sábado 1 de agosto se prevén los primeros descensos de temperatura en varias localidades de la sierra sur, mientras que el domingo 2 de agosto las condiciones persistirán en gran parte de la zona de influencia. Para el lunes 3 de agosto, el fenómeno continuará afectando principalmente a sectores del sur del país.

Recomendaciones del Senamhi para los siguientes días

Frente a este escenario, la institución recomendó a la población mantenerse actualizada y adoptar medidas de prevención para protegerse de las bajas temperaturas que ocurrirán próximamente.

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Entre las principales recomendaciones figuran usar ropa de abrigo, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son los más vulnerables durante estos episodios de frío intenso.

Finalmente, el Senamhi continuará realizando el monitoreo correspondiente y no descartó una actualización oficial para conocer la evolución del fenómeno y las medidas de prevención correspondientes sobre el fuerte descenso de temperatura nocturna en la sierra centro y sur del Perú desde el sábado 1 al lunes 3 de agosto.

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