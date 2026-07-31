"El Gobierno va a estar presente, no están solos", afirma la presidenta Keiko Fujimori en su llegada a Junín

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, realizó su primera visita oficial al interior del país desde que asumió el cargo. Su primer destino fue el distrito de Chongos Bajo, en la región Junín, donde supervisó las labores de atención a las familias afectadas por los recientes sismos.

La localidad y otras zonas del departamento resultaron gravemente afectadas por los fuertes movimientos telúricos registrados en las últimos días, situación que motivó la presencia de la mandataria para verificar el apoyo brindado a los damnificados.

Mensaje de apoyo a los afectados

Una de las primeras declaraciones vertidas por la presidenta Fujimori, apenas aterrizó de un avión de las Fuerzas Armadas, fue recalcar que su gestión seguirá de cerca el avance de las acciones de respuesta.

"Quiero que quede bien claro a todos los damnificados, el Gobierno va a estar presente en todo este proceso de apoyo y reconstrucción, no están solos", afirmó.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La presidenta de la República, Keiko Fujimori, aseguró que el Gobierno acompañará a las familias afectadas por el sismo registrado en Junín durante el proceso de recuperación.



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Asimismo, agregó que realizará una convocatoria al sector privado para que conjuntamente puedan hacerle frente a las consecuencias y brindar soluciones efectivas para la población local.

Terremotos en Junín

El pasado 18 de julio, la región Junín fue afectada por un sismo de magnitud 5.1, seguido de réplicas de 3.4 y 3.5, que ocasionaron daños materiales de consideración, entre ellos el colapso de viviendas, además de dejar cientos de personas heridas, desaparecidas y alrededor de cinco fallecidos.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro principal la provincia de Chupaca, con zonas de mayor impacto en los distritos de Chongos Bajo, Pumpunya, Chupaca y Viques. Ante lo sucedido, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en los sectores afectados.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Temblor en Junín. De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP), un sismo de magnitud 5.1 ocurrió al promediar las 9:24 p.m. de este sábado, 18 de julio. El movimiento telúrico fue registrado a 7 km al sur del distrito de Chupaca, en la provincia del mismo... pic.twitter.com/vdKiih7hKX — Exitosa Noticias (@exitosape) July 19, 2026

La presidenta Keiko Fujimori, por medio de un avión de las Fuerzas Aéreas, realizó su primera visita al distrito de Chongos Bajo, en la región de Junín, para seguir de cerca las medidas de respuesta para los damnificados de la zona a causa a los fuertes sismos en los últimos días.

De tal manera, expresó que su adminsitración tendrá como prioridad hacer acto de presencia y que no se encuentran solos en estos duros momentos.