'Spider-Man: Un nuevo día' bate récord en las salas de cine del Perú tras ser la película con mejor estreno del 2026

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los aficionados peruanos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) esperaron con ansías el estreno de la más reciente película 'Spider-Man: Un nuevo día' y gracias a sus visitas a las salas de cine del país ha logrado ser catalogada como la cinta con mejor estreno del 2026.

'Spider-Man: Un nuevo día' bate record en las salas de cine del Perú

Esta nueva entrega del popular superhéroe Hombre Araña, que está protagonizada por los actores Tom Holland y Zendaya, ha logrado estrenarse a nivel nacional de gran manera hasta tal punto de ser el mejor en lo que va del presente años.

Y por si fuera poco también ha tenido el mejor día de apertura de toda la franquicia en el mercado peruano, hasta tal punto de superar inclusive los números que dejó 'Spider-Man: Sin camino a casa' en 2021.

El furor de la cinta de Marvel se vio reflejado desde el pasado martes, 29 de julio, cuando cientos de ciudadanos peruanos decidieron aprovechar las Fiestas Patrias para poder optar por disfrutarla en los cines en diversos puntos del territorio peruano.

Un dato a tomar en cuenta es que debido a la alta demanda de espectadores se reportaron funciones agotadas en distintos cines consolidando de esta forma un arranque auspicioso posicionándose como uno de los fenómenos cinematográficos del 2026.

Zendaya y Tom Holland sorprenden al saludar al Perú

Como parte de la gira promocional de 'Spider-Man: Un nuevo día', los actores Zendaya y Tom Holland, estrellas de la cinta del UCM sorprendieron en las redes sociales al aparecer en un video enviando saludos al país.

Todo sucedió en las inmediaciones del Fan Event que se realizó en Aztlán Feria de Chapultepec, en Ciudad de México. Hasta dicho evento acudió el creador de contenido peruano conocido como 'El Chino Geek', quien publicó el clip en TikTok al percatarse de las estrellas de Hollywood en la alfombra azul de la ceremonia.

El video publicado en la cuenta de TikTok de 'El Chino Geek' se viralizó de manera inmediata generando diversas reacciones y comentarios por los fanáticos de Spider-Man así como de Tom Holland y Zendaya a quienes les expresaron amenos mensajes.

Como vemos, la película 'Spider-Man: Un nuevo día' tuvo un gran estreno en las salas de cine peruano siendo calificado como el mejor que ha tenido alguna cinta cinematográfica en lo queva del año 2026 e inclusive ha logrado también tener el mejor día de apertura.