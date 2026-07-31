Ya es oficial: Esta será la sede de la misa del papa León XIV durante su visita a Lambayeque

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con motivo de la llegada del papa León XIV, el Gobierno Regional de Lambayeque ha anunciado la sede oficial en la que se dará la misa del sumo pontífice en el territorio nacional.

Sede fue confirmada por el Gobierno Regional de Lambayeque

A través de una publicación, el Gobierno Regional de Lambayeque confirmó que el terreno donde se construirá el futuro Terminal Portuario de Eten, ubicado en Pampas de Reque, será el escenario de la misa central del papa León XIV durante su histórica visita a la región.

La decisión fue tomada luego de la inspección realizada por una delegación oficial del Vaticano, que verificó las condiciones del lugar y su capacidad para recibir a miles de fieles.

De acuerdo con la entidad regional, la comitiva del Vaticano estuvo integrada por 14 especialistas, quienes evaluaron diversos aspectos relacionados con la organización del evento religioso. Entre ellos, se tomó en cuenta las rutas de acceso, los espacios destinados a la ceremonia y las medidas de seguridad necesarias.

Trabajo conjunto entre instituciones

Una vez finalizada la visita técnica, el Gobierno Regional de Lambayeque informó que continuará trabajando de manera articulada con el Obispado de Chiclayo, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Ejército del Perú, instituciones que participarán en la planificación y ejecución del operativo para la llegada del papa León XIV.

Las autoridades regionales destacaron que la elección de Pampas de Reque responde a sus condiciones logísticas y a la posibilidad de implementar un amplio dispositivo de seguridad y organización para uno de los eventos religiosos más importantes que recibirá Lambayeque en los últimos años.

Autoridades encargadas

Esta visita al Perú genera gran expectativa entre los fieles católicos, especialmente porque el Santo Padre mantiene un estrecho vínculo con la región al haber desempeñado parte de su labor pastoral en la Diócesis de Chiclayo antes de asumir el pontificado.

Como parte de la actualizaciones, los encargados correspondientes mencionaron que, en las próximas semanas se brindarán más detalles sobre los accesos, el plan de seguridad y la logística que acompañará esta histórica celebración en Lambayeque.

Finalmente, el Gobierno Regional de Lambayeque señaló la sede de la misa y reafirmó su compromiso con este evento esperado por la población a nivel nacional. Asimismo, se continuarán observando detalles para recibir a las miles de personas que participarán en la misa que realizará el papa León XIV ofreciéndoles una experiencia inolvidable.