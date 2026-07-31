RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Atención en casa

Indecopi alerta posibles descargas eléctricas de CONOCIDA marca de LICUADORAS: Revisa si tienes una en casa

Indecopi emitió una alerta de consumo por una serie de licuadoras portátiles de una reconocida marca que podrían provocar descargas eléctricas debido a una falla en su sistema de aislamiento.

Indecopi alerta sobre licuadoras portátiles que podrían generar descargas eléctr
Indecopi alerta sobre licuadoras portátiles que podrían generar descargas eléctr Composición Exitosa

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/07/2026

Síguenos en Google News Google News

Si tienes una licuadora portátil en casa, es momento de revisar su modelo. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lanzó una alerta de consumo luego de que el fabricante SAMMIC S.L. informara sobre un problema de seguridad detectado en varios de sus equipos profesionales, los cuales podrían generar descargas eléctricas durante su uso. 

La advertencia alcanza a 24 licuadoras eléctricas portátiles comercializadas en el país. Según explicó la entidad, estos equipos presentan una posible falla en el sistema de aislamiento, lo que permitiría que partes metálicas externas entren en contacto con componentes eléctricos internos. Esta situación incrementa el riesgo de que los usuarios sufran una descarga eléctrica mientras manipulan el aparato. 

¿Qué licuadoras están en riesgo?

La alerta involucra los modelos XM-21, XM-22, MB-21, MB-22, B-20, MM-20, MM-20V, XM-31, XM-32, XM-33, MB-31, B-30 y MM-30V, entre otros pertenecientes a la línea profesional de la marca SAMMIC. 

El fabricante precisó que el desperfecto fue detectado durante controles de seguridad y comunicó el problema a Indecopi para que los consumidores sean informados de manera oportuna. 

Como medida preventiva, la empresa anunció el reemplazo gratuito de un componente interno por una versión mejorada, con el objetivo de reforzar la protección del equipo sin alterar su funcionamiento ni su rendimiento. La reparación no tendrá costo para los propietarios de los equipos afectados. 

Sutran ALERTA sobre falsa modalidad de ESTAFA con supuestas órdenes de captura vehicular
Lee también

Sutran ALERTA sobre falsa modalidad de ESTAFA con supuestas órdenes de captura vehicular

¿Qué debes hacer si tienes una en casa?

Indecopi recomendó a los consumidores verificar si su licuadora pertenece al grupo de modelos comprometidos. En caso de confirmarlo, deberán comunicarse con el distribuidor donde adquirieron el producto para coordinar la revisión y el cambio de la pieza defectuosa. 

Quienes compraron el equipo de segunda mano o no recuerden el establecimiento donde lo adquirieron también podrán solicitar atención directamente al fabricante mediante los canales habilitados para este proceso. 

Prohíben el uso de dos marcas de PRODUCTOS de LIMPIEZA: ¿Cuáles fueron retiradas del mercado y por qué?
Lee también

Prohíben el uso de dos marcas de PRODUCTOS de LIMPIEZA: ¿Cuáles fueron retiradas del mercado y por qué?

Asimismo, la institución recordó que cualquier ciudadano puede reportar productos que representen un riesgo para la seguridad a través del Sistema de Alertas de Consumo, herramienta que recopila información sobre artículos potencialmente peligrosos comercializados en el mercado peruano. 

El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar productos que representen riesgos en el siguiente link: www.alertasdeconsumo.gob.pe.

Aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas afectadas por esta falla, la advertencia busca evitar accidentes antes de que ocurran. Por ello, si cuentas con una licuadora portátil de la marca SAMMIC, lo más recomendable es revisar el modelo cuanto antes y, de ser necesario, gestionar la reparación gratuita para continuar utilizándola con seguridad.

Temas relacionados alerta descarga eléctrica Indecopi Licuadora

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA