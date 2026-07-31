El 6 de agosto es FERIADO en Perú: ¿cuál es el motivo y quiénes se verán beneficiados?

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo feriado sorprenderá a los peruanos. De acuerdo a la normativa vigente, el 6 de agosto será un día que permitirá a la ciudadanía descansar: conoce cuál es el motivo y quiénes se verán beneficiados con la medida.

Feriado nacional el 6 de agosto: ¿cuál es el motivo?

Ya pasaron Fiestas Patrias, donde se generó un puente de hasta cinco días consecutivos de feriado largo, en el marco de los 205 años de independencia del Perú. Tras el paso de esas fechas festivas, la ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre cuál será el próximo día en que podrán darse un merecido descanso y alejarse de la rutina laboral.

Pues bien, de acuerdo a la normativa vigente en el país y al calendario oficial, el 6 de agosto de cada año es feriado nacional. Dicha medida se da con la Ley 31530, norma publicada en el diario oficial El Peruano en agosto de 2022, para conmemorar a nivel nacional la Batalla de Junín, una de las gestas decisivas por la independencia del Perú y que se libró entre las fuerzas patriotas, lideradas por Simón Bolívar, y el ejército realista.

El 6 de agosto, Perú conmemora la Batalla de Junín.

¿Quiénes serán beneficiados con el feriado en Perú?

Según la ley, el feriado es a nivel nacional, es decir, los trabajadores del sector público y privado se verán beneficiados con el descanso. Además, se precisa que los ministerios de Educación, Cultura y Defensa están encargados de promover actividades conmemorativas que resalten la importancia histórica de esta batalla.

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 713, si el trabajador laborase el día 6 de agosto, por alguna necesidad especial de la empresa o porque cuentan con turnos rotativos, tiene derecho a recibir el triple de su remuneración diaria, siempre que no se le otorgue un día de descanso compensatorio:

Un pago por el feriado.

Un pago por la jornada laboral.

Una sobretasa del 100%.

Feriados nacionales que quedan en 2026

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El 6 de agosto ofrece un feriado nacional, que permite tanto a trabajadores del sector público y privado descansar. La medida se da en conmemoración a la 'Batalla de Junín', según la Ley 31530.