Jaime Bayly revela que quiso tener un encuentro íntimo con Álvaro Vargas Llosa: "No me ha acogido en su cama"

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jaime Bayly volvió a hacer de las suyas durante su aparición en la Feria del Libro. Mientras presentaba su nueva obra, Los Golpistas, el popular "Niño terrible" dejó de lado por unos minutos la literatura y reveló que quiso tener un encuentro íntimo con Álvaro Vargas Llosa, aunque su intento no habría prosperado.

Jaime Bayly confiesa que no tiene amigos

Todo ocurrió durante la presentación de Los Golpistas, una obra descrita como una crónica burlesca sobre los dictadores Hugo Chávez y Fidel Castro.

Frente al público, Bayly compartió algunas anécdotas personales y reflexionó sobre la manera en que su carrera como escritor habría afectado sus relaciones más cercanas.

Con la sinceridad y picardía que suelen caracterizarlo, el periodista confesó que actualmente no tiene amigos, pues asegura que está dispuesto a perderlos para seguir sus impulsos literarios.

"Al final del día no tengo amigos porque estoy dispuesto a perderlos todos para seguir mi corazonada o mi instinto de escritor, que quizá es un instinto muy autodestructivo, no lo sé", comentó.

Sin embargo, la literatura no habría sido la única razón detrás del distanciamiento con algunas personas. Bayly también admitió que varias de sus amistades se terminaron debido a que intentó llevar el vínculo a un terreno más íntimo, pero no siempre tuvo éxito.

"¿Por qué he perdido a mis amigos? En parte porque he querido acostarme con muchos de ellos y he fracasado", expresó ante los asistentes.

Su confesión sobre Álvaro Vargas Llosa

Fue entonces cuando Jaime Bayly mencionó directamente a Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido escritor peruano Mario Vargas Llosa. Sin mayores rodeos, reveló que en distintas oportunidades intentó acercarse sentimental o sexualmente a él.

"Por ejemplo, con Álvaro Vargas Llosa, ¡cuántas veces he tratado de deslizarme en su cama! No me ha acogido", dijo el presentador, provocando sorpresa entre el público por la naturalidad con la que contó la anécdota.

Bayly no se quedó allí. También aseguró que trató de acercarse a Carlos Espá, a quien describió como un hombre heterosexual y poco dispuesto a dejarse llevar por lo que llamó las "bajas pasiones".

"Lo mismo con Carlos Espá, que fue candidato presidencial, yo traté muchas veces, pero él es un varón circunspecto, heterosexual, involuntario a las bajas pasiones", agregó.

De esta manera, Jaime Bayly reveló que quiso tener un encuentro íntimo con Álvaro Vargas Llosa y que también intentó acercarse a otras amistades sin obtener la respuesta esperada.