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Alerta por malware

Infostealers: el peligroso virus que puede robar tus cuentas bancarias y redes sociales sin que lo notes

Especialistas en ciberseguridad advierten que los infostealers se han convertido en una de las amenazas digitales de mayor crecimiento. Este malware puede extraer contraseñas y datos bancarios.

Infostealers
Infostealers Composición Exitosa

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/07/2026

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Los infostealers se consolidan como una de las amenazas cibernéticas más peligrosas de la actualidad debido a su capacidad para robar información confidencial de forma silenciosa. 

A diferencia de otros tipos de malware, estos programas maliciosos no buscan dañar directamente los equipos, sino obtener datos personales como contraseñas, cookies, tokens de autenticación, información bancaria y credenciales almacenadas en los navegadores para que los ciberdelincuentes puedan acceder a cuentas digitales sin que las víctimas lo detecten.

De acuerdo con especialistas de Intecnia Corp y Bitdefender, una de las características más preocupantes de los infostealers es su capacidad para capturar sesiones activas. 

Esto significa que, incluso si un usuario cambia su contraseña después de haber sido víctima del robo, los delincuentes podrían seguir ingresando a determinadas cuentas hasta que la sesión sea cerrada o el token de autenticación expire. 

Esta modalidad incrementa considerablemente el riesgo de suplantación de identidad y de acceso no autorizado a servicios financieros, plataformas laborales y redes sociales.

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¿Cómo saber si tus datos fueron comprometidos?

El especialista recomienda prestar atención a las siguientes señales:

  • Alertas de inicio de sesión desde dispositivos o ubicaciones desconocidas.
  • Cambios de contraseña o configuraciones de seguridad que el usuario no realizó.
  • Correos electrónicos sobre restablecimiento de contraseñas no solicitados.
  • Compras, transferencias o movimientos bancarios inesperados.
  • Cuentas que permanecen abiertas en dispositivos que ya no se están utilizando o inicios de sesión que aparecen como activos.

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¿Qué hacer si se confirma que la información fue comprometida?

Los expertos recomiendan actuar rápidamente:

  1. Cerrar la sesión de todas las cuentas importantes desde la opción "cerrar sesión en todos los dispositivos".
  2. Cambiar inmediatamente las contraseñas utilizando un dispositivo confiable y crear claves únicas para cada servicio.
  3. Activar la autenticación multifactor (MFA) en todas las cuentas que lo permitan.
  4. Ejecutar un análisis completo del equipo con una solución de seguridad antes de volver a iniciar sesión.
  5. Revisar los movimientos bancarios y activar alertas para detectar operaciones sospechosas.

Asimismo, los expertos destacan que existen herramientas como Bitdefender Digital Identity Protection, que permiten monitorear si direcciones de correo electrónico, contraseñas u otros datos personales fueron expuestos en filtraciones, enviando alertas tempranas y recomendaciones para reducir el riesgo de fraude digital antes de que la información sea utilizada por ciberdelincuentes.

En un contexto donde los ataques informáticos son cada vez más sofisticados, la prevención se convierte en la principal defensa. Mantener buenas prácticas de ciberseguridad, revisar periódicamente la actividad de las cuentas y actuar de inmediato ante cualquier comportamiento sospechoso puede marcar la diferencia entre proteger la información personal o convertirse en víctima del robo de identidad y el fraude digital.

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