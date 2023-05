!Exclusivo! Dueño de chifa que abatió a delincuente en VES se pronuncia

Ney Chávez, dueño del chifa que abatió a delincuente que intentó robar en su local, fue liberado luego de que se encuentre detenido por acabar con la vida del criminal en Villa El Salvador (VES).

Tras ser puesto en libertad, Chávez Santillán declaró en exclusiva para el programa 'Exitosa Te Escucha', agradeciendo a todas las personas que le brindaron su apoyo en estos momentos de su vida.

"Hacer llegar a cada una de las personas amigos, familiares mi agradecimiento por la preocupación. Agradecer a Dios porque me encuentro bien de salud, aunque sea físicamente porque emocionalmente estamos destrozados debido a la situación que estamos viviendo", manifestó

De igual manera, el dueño del chifa en VES, indicó que nunca tuvo la intención de quitarle la vida al supuesto delincuente, que solo actuaba en defensa personal.

"Quiero dar a conocer que no fue mi intención de quitarle la vida a alguien solo actúe en defensa de mi familia, de mi hijo, mi señora y porque estaban haciendo amenazados de muerte"

Por otro lado, solicitó a la Fiscalía que archiven su caso, dado que, según Chávez, las leyes en el pais favorecen mas al delincuente.

"Pedir a la Fiscalía que revisen bien mi caso. Por miedo a las represalias yo no estoy trabajando, me he retirado de mi casa de mi trabajo que es mi único medio de ingreso por miedo que les hagan daño a mi hijo y a mi señora", dijo.