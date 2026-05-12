Presunta integrante de banda criminal 'Los Pulpos de La Victoria' postuló como candidata al Congreso por Juntos por el Perú

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Jhuliana Carbonel, investigada por presunta organización criminal y cobro de cupos en Gamarra, ha postulado como candidata a diputada por el partido Juntos Por el Perú. Integraría la banda criminal 'Los Pulpos de La Victoria', que se dedicaban a exigir pagos a comerciantes que laboran en el distrito limeño.

Una candidata de JPP sindicada como integrante de red delictiva

La madrugada de este martes 12 de mayo, efectivos de la Policía Nacional del Perú en colaboración con personal del Ministerio Público llevaron a cabo un operativo para intervenir a presuntos integrantes de la banda delictiva 'Los Pulpos de La Victoria' en 12 predios, que inclusive como parte de ello se llevó a cabo un allanamiento a la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano.

Así, dentro del total de 14 personas detenidas, se encontraba Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel quien ante ser interrogada por la prensa manifestó que considera injusta la medida adoptada por las autoridades motivo por el cual solicitó que se realice una investigación rigurosa sobre este caso.

"Este es un atropello y tienen que investigar bien", declaró ante los medios de comunicación. Asimismo, la mujer detenida confirmó que postuló al cargo diputada al Congreso por la agrupación política Juntos por el Perú. Además, añadió que forma parte de esta desde el año 2020.

Cabe mencionar que, según su hoja de vida también la fémina investigada se desempeñó como fisioterapeuta y que también es propietaria de un bar. De igual manera dejó en claro que no ha laborado en la Municipalidad de La Victoria.

El documento estipula que cuenta con estudios primarios y secundarios completos, y formación técnica en el área de terapia tars haber cursado estudios en las instituciones Jhon Hoppins y Carrión.

Investigación por presunta banda criminal que operaría en Gamarra

Agentes de la Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda del alcalde La Victoria, Rubén Cano, como parte de las investigaciones por su presunto vínculo con la red criminal 'Los Pulpos de La Victoria'.

Esta misma diligencia se extendió a otros 12 predios, para dar con la detención de 14 personas que formarían parte de la citada banda delictiva. La cual cobraría cobraría cupos a comerciantes formales e informales que laboran en distintos untos del distrito sobre todo en el emporio comercial de Gamarra.

Como vemos, durante un operativo en conjunto llevado a cabo esta madrugada por efectivos de la Policía Nacional con personal del Ministerio Público, se logró la intervención de 14 presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Pulpos de La Victoria', entre estas personas se encuentra Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel, quien fue postulante al Congreso por el partido político Juntos por el Perú.